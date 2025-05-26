اليورو عند أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار

قفز اليورو إلى أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار اليوم الاثنين بعد تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم بنسبة 50 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو، وذلك عقب أن طلب التكتل وقتا "للتوصل إلى اتفاق جيد".

وواصل الدولار تراجعه أمام مجموعة كبيرة من العملات في ظل تراجع ترامب عن سياسته، بالإضافة إلى مشروع القانون الشامل للإنفاق وخفض الضرائب الذي يتبناه وتجري مناقشته الآن في مجلس النواب، مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن الأصول الأمريكية.

وقال راي أتريل رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني "من المحتمل أن تكون الأسواق تبنت وجهة نظر، وربما كانت محقة في ذلك، بأننا لن نصل في نهاية المطاف إلى تطبيق رسوم جمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة 50 بالمئة، ولكن كيف سنصل إلى هناك بصراحة لا يمكن لأحد أن يخمن في الوقت الحالي".

وارتفع اليورو 0.55 بالمئة إلى 1.1418 دولار لأول مرة منذ أبريل. وصعد في أحدث معاملات 0.36 بالمئة إلى 1.1394 دولار لتصل مكاسبه خلال العام حتى الآن إلى عشرة بالمئة.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.39 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2022، وتقدم في أحدث التداولات 0.25 بالمئة إلى 1.3574 دولار.

أما الين والفرنك السويسري، وهما من عملات الملاذ الآمن، فقد كانا ضعيفين بشكل عام مع تحسن معنويات السوق، ومع ذلك ظلا مرتفعين مقابل الدولار.

وتراجع الدولار 0.24 بالمئة إلى 142.23 ينا وهو أدنى مستوى هذا الشهر. ونزل مقابل الفرنك السويسري إلى أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع إلى 0.8193 فرنك.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.15 بالمئة إلى 98.93 لتزداد خسائر الأسبوع الماضي التي بلغت 1.9 بالمئة.

وقرر ترامب أمس الأحد إرجاء فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي من الأول من يونيو، كما هدد، إلى التاسع من يوليو بعد اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي طلبت مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق.

والتاسع من يوليو هو الموعد الأصلي لنهاية المهلة البالغة 90 يوما والتي حددها ترامب في الثاني من أبريل لفرض رسوم على الاتحاد الأوروبي ومعظم الشركاء التجاريين الآخرين.