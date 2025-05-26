أسهم أوروبا تصعد بعد تأجيل رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين وتتجه نحو تعويض خسائرها التي تكبدتها في الجلسة السابقة بفضل الارتياح بعد أن أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش. وخسر المؤشر 0.9 بالمئة يوم الجمعة بعد أن أوصى ترامب، بشكل غير متوقع، بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي، وقال إن المفاوضات مع التكتل لا تسير بالسرعة الكافية.

ومدد ترامب أمس الأحد الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية إلى التاسع من يوليو بدلا من أول يونيو بعد أن أبلغته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن التكتل بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق.

وصعد مؤشر السيارات وقطع الغيار، الذي يتأثر بالضغوط المتعلقة بالرسوم الجمركية، بنسبة 1.4 بالمئة. وربح سهم مرسيدس 2.1 بالمئة، وسهم بي.إم.دبليو اثنين بالمئة، وسهم فولكس فاجن 1.9 بالمئة.

وزادت أسهم شركات السلع الفاخرة، المنكشفة بدرجة كبيرة على السوق الأمريكية. وارتفع سهما شركة كيرينج وريتشمونت فيما بين 1.5 بالمئة و2.4 بالمئة.

وزادت أسهم البنوك الحساسة للعوامل الاقتصادية 1.5 بالمئة، وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب القطاعات بارتفاعها 1.9 بالمئة.

وحجم التداول ضعيف اليوم الاثنين بسبب عطلات رسمية في الولايات المتحدة وبريطانيا، غير أن العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ارتفعت بأكثر من واحد بالمئة.

ويترقب المستثمرون في الوقت نفسه مجموعة من البيانات الرئيسية عن المنطقة ستصدر هذا الأسبوع مع التركيز تحديدا على المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو وبيانات البطالة والتضخم في ألمانيا لمايو.