الهند: الأمواج تجرف حاويات سفينة غارقة إلى سواحل كيرالا

بدأت الأمواج تجرف حاويات من سفينة الشحن "إم إس سي إلسا 3"، التي ترفع علم ليبيريا وانقلبت قبالة سواحل ولاية كيرالا الهندية، أمس الأحد، إلى الشاطئ.

وأفادت أربع مناطق ساحلية في مدينتي كولام وألابوزا، اليوم الإثنين، برصد حاويات على الشاطئ، وفقا لما ذكرته صحيفة إنديان إكسبرس.

وكانت الحكومة قد دعت السكان بالفعل إلى ضرورة الابتعاد لمسافة 200 متر على الأقل عن هذه الحاويات.

وقال خفر السواحل، أمس الأحد، إن السفينة الغارقة كانت تحمل 640 حاوية، من بينها 13 حاوية تحتوي على "مواد خطرة" و12 حاوية على كربيد الكالسيوم. كما كانت السفينة تحمل في خزاناتها على 44ر84 طنا متريا من الديزل و1ر367 طنا متريا من زيت وقود الأفران.

وإضافة إلى ذلك، أصدرت الحكومة تحذيرا بشأن التسرب النفطي من السفينة، الذي قد يصل إلى أي منطقة على طول سواحل كيرالا.

وحذرت هيئة إدارة الكوارث في كيرالا، اليوم الاثنين، السكان من الاقتراب من الحاويات التي انجرفت إلى الشاطئ.

ودعا مكتب رئيس وزراء ولاية كيرالا، اليوم الإثنين، السكان إلى الابتعاد عن بعض الحاويات التي بدأت بالانجراف إلى الشاطئ، كما دعا الصيادين إلى عدم الاقتراب من موقع السفينة الغارقة، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشتيتد برس (أ ب)

وقال خفر السواحل الهندي، أمس الأحد، إنه أرسل طائرة مزودة بنظام لرصد التسربات النفطية لمسح المنطقة، كما أرسل سفينة تحمل معدات للسيطرة على التلوث إلى موقع الحادث، وفقا لوكالة (أ ب).

ونقلت وكالة (أ ب) عن وزارة الدفاع الهندية القول إن السفينة "إم إس سي إلسا 3"، التي ترفع علم ليبيريا، كانت تبحر بين ميناءي فيزينجام وكوشي الهنديين عندما غرقت على بُعد نحو 38 ميلا بحريا قبالة سواحل كيرالا صباح أمس الأحد. وقد تم إنقاذ جميع أفراد طاقمها المكون من 24 شخصا.