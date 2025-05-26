أعراس ومليارات... كيف أصبحت حفلات الزفاف تجارة عالمية؟

لم تعد حفلات الزفاف مجرد مناسبة اجتماعية لتوثيق ارتباط بين شخصين، بل تحوّلت إلى صناعة ضخمة تُدر على الاقتصاد العالمي ما يُقدّر بين 300 و350 مليار دولار سنويًا.

تمتد هذه الصناعة عبر قطاعات متعددة، بدءاً من الفندقة والأزياء والتجميل، وصولاً إلى التصوير والمجوهرات والسياحة، ما يجعلها محركاً مهماً لاقتصادات محلية وعالمية.

تتصدر الهند والولايات المتحدة والصين قائمة أكبر الأسواق، إذ يبلغ الإنفاق فيها عشرات المليارات من الدولارات سنوياً. وغالبا ما تعكس حفلات الزفاف في الثقافات ذات الدخل المرتفع المكانة الاجتماعية، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في التكاليف، وفقا لموقع StarsInsider.

ولأنها تجمع بين العاطفة والعرض الاجتماعي، تسهم حفلات الزفاف في خلق فرص عمل وتنشيط قطاعات خدمية وسياحية، لا سيما مع انتشار مفهوم "الزفاف الوجهة". وبعد التراجع الحاد الذي شهدته الصناعة خلال جائحة كوفيد-19، عادت لتنتعش بقوة، مسجلة نموا سنويا يتراوح بين 3% و5%.

لكن ما يميز حفلات الزفاف ليس فقط أرقامها الاقتصادية، بل تنوعها الثقافي الغني، إذ تختلف الطقوس والعادات من بلد إلى آخر، ما يمنح كل حفل طابعا فريدا يعبّر عن قيم المجتمع وتقاليده.

مشاهد زفاف من حول العالم.. التقاليد والتكاليف

في كولومبيا، تُقام حفلات الزفاف في أجواء مفعمة بالبهجة والحيوية، وعادةً ما تكون مخصصة للمقرّبين من العائلة والأصدقاء. تُعطى الأولوية للعلاقات الاجتماعية، ويبلغ متوسط تكلفة الزفاف هناك نحو 3,300 دولار.

أما في الأرجنتين، فتأخذ الأعراس طابعا ساحرا مستمدا من التقاليد اللاتينية، وتشمل مراسم راقصة كالفالس أو التانغو، وقطع الكعك بسيف احتفالي، وتستمر الاحتفالات حتى ساعات الصباح، ويبلغ متوسط التكلفة 3,700 دولار.

في البرازيل، تفيض حفلات الزفاف بروح الاحتفال والفرح، حيث تُدمج الطقوس التقليدية مع الاحتفالات الحديثة، من "دُش المطبخ" إلى وجبة الفجر، وتُصمّم حسب رغبة العروسين، بتكلفة تقارب 6,600 دولار.

حفلات الزفاف في تشيلي تمزج بين التقاليد الدينية واللمسات الفلكلورية، وتُفضّل الأصالة والعاطفة على البذخ، مع ميل متزايد لتنظيم حفلات في وجهات خاصة. متوسط التكلفة يبلغ 7,400 دولار.

وفي بيرو، تعكس الأعراس تنوعا ثقافيا فريدا يجمع بين الإسبانية والمحلية، وتُبرز من خلال طقوس كزرع البذور و"عرض الديسباتشو". وتصل التكلفة إلى حوالي 7,700 دولار.

في المكسيك، تُقام الأعراس كاحتفالات كبرى مليئة بالموسيقى والعادات والطعام. تُغطى التكاليف عادة من قِبل الآباء أو العائلة، بمتوسط تكلفة يبلغ 8,600 دولار.

في روسيا، تُظهر الأعراس مزيجا من الفخامة والتقاليد، وتمتد الاحتفالات لعدة أيام وسط أجواء ترفيهية صاخبة وتصل التكلفة أحيانا إلى 15,000 دولار.

أما في البرتغال، فتلعب العائلة دورا كبيرا في تنظيم المناسبة التي تُولي التفاصيل أهمية قصوى، بتكلفة تقترب من 16,700 دولار.

في فرنسا، تُعرف حفلات الزفاف بالأناقة والرقي، وتمتد لساعات طويلة ضمن أجواء فنية وسياحية مميزة، متوسط التكلفة يبلغ 17,600 دولار.

وفي المملكة المتحدة، تسود تقاليد عريقة تُضفي طابعا مميزا على المناسبة، مع تغيّر ملحوظ في نمط تمويل الزفاف. متوسط الإنفاق يُقدّر بـ 19,200 دولار.

كندا، بتنوعها الثقافي، تقدم تجربة زفاف متنوعة من حيث العادات، مع ميل متزايد نحو التخصيص والتميز، ما يرفع متوسط التكلفة إلى 21,900 دولار.

وفي إيطاليا، يتسم الزفاف بالفخامة والأناقة، مع مشاركة عدد كبير من الضيوف وتكاليف مرتفعة تبلغ في المتوسط 22,500 دولار.

أما إسبانيا، فتمتزج فيها التقاليد الدينية مع الرغبة في التميز، وغالبا ما تتحمل العائلة تكاليف الزفاف أو شهر العسل. متوسط التكلفة يبلغ 23,500 دولار.

الولايات المتحدة تشهد حفلات زفاف تمزج بين التقاليد والابتكار، وسط ارتفاع كبير في التكاليف التي بلغت في السنوات الأخيرة 36,000 دولار.

وفي الصدارة تأتي الهند، التي تشتهر بأعراسها الفخمة والطويلة والمفعمة بالتفاصيل والطقوس الباذخة. لا تقتصر الاحتفالات على يوم واحد، بل تمتد لأيام، وتتوزع على أماكن مختلفة، بتكلفة متوسطة تتجاوز 37,000 دولار، ما يجعلها في مقدمة الأغلى عالميا.