خسائر التأمين من الكوارث تتجاوز 100 مليار دولار للعام السادس

تجاوزت خسائر قطاع التأمين العالمي الناجمة عن الكوارث الطبيعية 100 مليار دولار خلال عام 2025، رغم ضعف نشاط الأعاصير الذي أسهم في خفض التكاليف عن غير عادة خلال الربع الثالث حتى الآن.

ووفقاً لتقرير صدر الأربعاء عن شركة «غالاغر ري» (Gallagher Re)، فقد بلغت الخسائر المؤمن عليها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 105 مليارات دولار.

وسيكون هذا العام السادس على التوالي الذي تتخطى فيه الخسائر سقف 100 مليار دولار، والثامن منذ عام 2017.

ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى تزايد وتيرة الكوارث المرتبطة بالمناخ وتنامي حدتها، مثل الأعاصير وحرائق الغابات، ما يفاقم من خسائر قطاع التأمين، ويتوقع العلماء أن يكون عام 2025 ثاني أو ثالث أكثر الأعوام حرارة في السجلات المناخية.

مع ذلك تراجعت الخسائر المؤمن عليها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 8% مقارنة بمتوسط الفترة الممتدة من 2015 إلى 2024.

ورغم أن حرائق لوس أنجلوس في يناير والعواصف الرعدية العنيفة في الولايات المتحدة رفعت الخسائر المؤمن عليها في بداية العام، فإن ضعف نشاط الأعاصير على نحو غير معتاد أسهم في تقليص خسائر قطاع التأمين خلال الربع الثالث إلى مستوى يقل عن المتوسط دون 15 مليار دولار، وهو أدنى مستوى يسجل منذ عام 2016.

وقال ستيف بوين، كبير خبراء العلميين في شركة «غالاغر» (Gallagher)، في بيان: «إذا بقي أداء الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 ضمن مستويات يمكن احتواؤها، وتماشى مع متوسط الخسائر التاريخية الحديثة في الربع الأخير، فمن المرجح أن يشكل ذلك دعماً إضافياً للمصدات المالية في قطاع (إعادة) التأمين».