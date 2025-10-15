مصادرة عملات بتكوين بقيمة 15 مليار دولار بعد احتيال كبير في أمريكا

وجه الادعاء الأمريكي الثلاثاء اتهاماً إلى رئيس شركة «برنس غروب» الكمبودية بتسيير «إمبراطورية احتيال إلكتروني ضخمة»، ما أدى إلى مصادرة عملات بتكوين تبلغ قيمتها نحو 15 مليار دولار.

أعلنت النيابة الفيدرالية في بروكلين بولاية نيويورك توجيه تهم إلى رجل الأعمال الصيني المولد، المقيم في كمبوديا، تشين تشي (38 عاماً)، تشمل التآمر على ارتكاب احتيال عبر الإنترنت وإدارة مخطط لغسل الأموال. وأشارت إلى أن عملياته استخدمت عمالة قسرية في كمبوديا للتلاعب عاطفياً بآلاف الضحايا في الولايات المتحدة وخارجها، عبر ما يعرف بمخطط «ذبح الخنازير» (احتيال طويل الأمد)، حيث يتم استدراج الضحايا لاستثمار أموالهم قبل الاستيلاء عليها.

وفقاً لدراسة أجراها أستاذ في جامعة تكساس بمدينة أوستن العام الماضي، بلغت خسائر ضحايا هذه العمليات حول العالم أكثر من 75 مليار دولار بين يناير 2020 وفبراير 2024.

قال المدعي العام الأمريكي جوزيف نوسيللا في بيان إن «عمليات الاحتيال الاستثمارية التي نفذتها «برنس غروب» تسببت بخسائر بمليارات الدولارات وبمعاناة لا توصف للضحايا في مختلف أنحاء العالم»، مضيفاً أن «هذا الاتهام التاريخي ودعوى المصادرة يوجهان رسالة قوية للمحتالين في كل مكان بأننا سنلاحقكم أينما كنتم».

ذكر المتحدث باسم نوسيللا، جون مارزولي، أن تشين، المولود في الصين والمقيم في كمبوديا، لا يزال حراً ولم يتم توقيفه. ولم يعرف بعد ما إذا كان له محامٍ، بينما أعيد البريد الإلكتروني المرسل إلى عنوان الاتصال الإعلامي للشركة بخطأ تقني.

ذكرت وزارة العدل الأمريكية أن الشركة كانت تدير عملياتها عبر تهريب عمال يحتجزون في «مجمعات تشبه السجون»، ويجبرون على تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني «على نطاق صناعي»، استهدفت ضحايا في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. وقال مساعد المدعي العام، جون آيزنبرغ: إن «المتهم كان العقل المدبر وراء إمبراطورية احتيال إلكتروني ضخمة تعمل تحت مظلة "برنس غروب"، وهي منظمة إجرامية بنيت على معاناة البشر»، مضيفاً أن «هذا الاتهام والمصادرة التاريخية، الأكبر في تاريخ الوزارة، يعكسان التزامنا باستخدام كل الوسائل المتاحة لضمان ألا تفلت مثل هذه الجرائم من العقاب».

تصف الشركة نفسها على موقعها بأنها من أكبر التكتلات الاقتصادية في كمبوديا، وتضم أكثر من 100 شركة في مجالات التطوير العقاري، ومراكز التسوق، والخدمات المالية، والسياحة، والتكنولوجيا.

بتكوين من احتيال وغسل أموال

كما قدمت وزارة العدل دعوى مدنية للمصادرة شملت 127271 وحدة «بتكوين» تبلغ قيمتها حالياً نحو 15 مليار دولار، قالت إنها ناتجة عن عمليات الاحتيال وغسل الأموال التي يديرها تشين، ووصفتها بأنها أكبر عملية مصادرة في تاريخها. وأوضحت أن العملات كانت مخزنة في محافظ رقمية غير مستضافة يحتفظ المتهم بمفاتيحها الخاصة، من دون أن يوضح الادعاء كيف تمكن من السيطرة عليها.

في تحرك موازٍ، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية «برنس غروب» منظمة إجرامية عابرة للحدود بسبب عمليات احتيال إلكترونية استهدفت ضحايا في الولايات المتحدة، ما يجعلها منبوذة دولياً، إذ يحظر على الشركات والأفراد الأمريكيين التعامل معها تحت طائلة العقوبات، كما تجمد أي أصول لها داخل الولايات المتحدة.

وفي المملكة المتحدة، جمدت السلطات أصولاً تتجاوز قيمتها 130 مليون جنيه استرليني (172 مليون دولار) ضمن القضية، وشملت 19 عقاراً بينها قصر بقيمة 12 مليون جنيه في شارع فاخر بشمال غرب لندن.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» في يوليو الماضي بأن مدعين صينيين اتهموا شركات تابعة لـ«برنس غروب» باستدراج أشخاص إلى كمبوديا للعمل في كازينوهات إلكترونية، بينما وصفت لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية التابعة للحزب الشيوعي الصيني الشركة بأنها «مؤسسة ضخمة للمقامرة الإلكترونية العابرة للحدود»، مشيرة إلى أن عائداتها غير المشروعة بلغت نحو 700 مليون دولار بين عامي 2016 و2024.