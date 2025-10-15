ستيلانتيس تعتزم استثمار 13 مليار دولار للتوسع في أمريكا

أعلنت مجموعة صناعة السيارات متعددة الجنسية ستيلانتيس مساء أمس اعتزامها استثمار 13 مليار دولار للتوسع في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة.

ويعتبر هذا الاستثمار الأكبر في التاريخ الممتد لمئة عام للشركة في الولايات المتحدة، ويستهدف دعم إطلاق 5 سيارات جديدة من مختلف علاماتها التجارية، وإنتاج محرك جديد ذي 4 اسطوانات وتوفير أكثر من 5000 وظيفة في ولايات رئيسية منها ألينوي وأوهايو وميشيجان وإنديانا.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز العمليات الأمريكية لستيلانتيس الموجود مقرها الرئيسي في هولندا، وزيادة إنتاجها السنوي من المركبات الجاهزة بنسبة 50% مقارنة بالمستويات الحالية.

وبالإضافة إلى إطلاق المركبات الجديدة، تخطط الشركة لتحديث 19 طرازاً يتم إنتاجها بالفعل في جميع مصانع التجميع الأمريكية، وتقديم محركات محدثة حتى عام 2029.

سيغطي مبلغ الـ 13 مليار دولار تكاليف البحث والتطوير، وتكاليف الموردين، وتحديث خطوط الإنتاج اللازمة لتنفيذ استراتيجية ستيلانتيس الشاملة للمنتجات.

تضم شركة ستيلانتيس حالياً 34 منشأة تصنيع، ومركز توزيع قطع غيار، وموقعاً للبحث والتطوير في 14 ولاية أمريكية يدعم هذه العمليات أكثر من 48 ألف عامل و2600 وكيل و2300 مورد.

يذكر أن مجموعة ستيلانتيس تضم شركات بيجو ستروين الفرنسية وأوبل الألمانية وفيات الإيطالية وكرايسلر الأمريكية.