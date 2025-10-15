الهند تُعيد كتابة قواعد الطاقة.. بطارية تولد الكهرباء وتنقي المياه في آن واحد





خطت الهند خطوة جريئة نحو تحقيق إنجاز تكنولوجي ثوري، فقد طوّر علماء هنود جهازاً يبشر بتغيير جذري في كيفية توليد الطاقة وتخزينها.

يلتقط الجهاز الطاقة مباشرةً من الهواء، موفراً بذلك بديلاً اقتصادياً وصديقًا للبيئة لإنتاج الكهرباء وتنقية الماء، ويُعد هذا الابتكار واعداً بشكل خاص للدول النامية التي تواجه تحديات في مجال الطاقة والبيئة وفق موقع energy-reporters..

تتميز التكنولوجيا الهندية المبتكرة بتسخير الطاقة من مصدر وفير ومتاح بحرية ألا وهو الهواء.

يستخدم الجهاز بطارية زنك-هواء مُعاد تصميمها، قادرة على تخزين الطاقة مع إنتاج بيروكسيد الهيدروجين (H₂O₂) كمنتج ثانوي.

يُعدّ بيروكسيد الهيدروجين (H₂O₂) مركباً أساسياً يُستخدم في عمليات صناعية مختلفة، مثل تنقية المياه وتنظيف نفايات المنسوجات، تُعزز هذه الوظيفة المزدوجة التطبيقات المحتملة للبطارية في مختلف القطاعات.

تعمل بطارية الزنك-الهواء بالتحكم في التفاعل الكيميائي عند الكاثود، محولةً الأكسجين من الهواء إلى بيروكسيد الهيدروجين بدلاً من الماء.

وتُسهّل هذه العملية محفزاً كربونياً، وهو فعال من حيث التكلفة ومُستدام مقارنةً بالطرق التقليدية التي تعتمد على المعادن النفيسة مثل البلاديوم.

أوضح البروفيسور أنيندا باتاتشاريا، قائد فريق البحث في المعهد الهندي للعلوم أنه إذا لم تُتحكّم في تفاعل اختزال الأكسجين، فسينتج الماء فقط، الاستراتيجية هي التحكم في معدل هذا التفاعل لإنتاج H₂O₂، وليس الماء،" .

هل يمكن للطاقة المحمولة جواً أن تساعد في تنظيف مياهنا أيضاً؟

إن القدرات المتعددة لبطارية الزنك-الهواء تجعلها في موقع فريد لمعالجة قضيتين بالغتي الأهمية في آنٍ واحد.

ففي المناطق ذات الوصول المحدود للطاقة، كالمناطق الريفية أو المناطق غير المتصلة بشبكة الكهرباء، يمكن للبطارية توفير الكهرباء وتنقية المياه الملوثة في الوقت نفسه.

وهذا يجعلها حلاً منخفض التكلفة ومتعدد الوظائف، من شأنه أن يُحسّن بشكل كبير ظروف المعيشة في المجتمعات المحرومة.

تتجاوز الفوائد إنتاج الطاقة وتنقية المياه

تتجاوز الفوائد المحتملة لهذا الابتكار إنتاج الطاقة وتنقية المياه، فباستخدام مواد متوفرة بسهولة، تبقى هذه التقنية متاحة للدول ذات الموارد المحدودة، مما يوفر حلاً مزدوجاً للمشاكل الملحة، علاوة على ذلك، تتوافق هذه التقنية مع أهداف الاستدامة البيئية من خلال استخدام الهواء والزنك، مما يُجنّب الاعتماد على المعادن الأرضية النادرة أو العمليات الضارة بالبيئة، تُجسّد بطارية الزنك-الهواء كيفية تسخير التكنولوجيا لمواجهة تحديات متعددة في آنٍ واحد.

التأثيرات العالمية للابتكار الهندي

يُعدّ جهاز الطاقة الهوائية الهندي منارة أمل لمستقبل مستدام، بتأثيرات تتجاوز حدود الهند، فمن خلال توفير بديل منخفض التكلفة وصديق للبيئة لمصادر الطاقة التقليدية، يمكن لبطارية الزنك-الهواء أن تُسهم في تقليل الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري، لا يُلبّي هذا الابتكار الحاجة المُلحّة للطاقة النظيفة فحسب، بل يُقدّم أيضًا حلاًّ فعّالاً لتلوث المياه، إذ يجمع بين إنتاج الطاقة والحفاظ على البيئة.

في ظلّ تصدّي دول العالم للتحديات المزدوجة المتمثلة في أمن الطاقة والبيئة، يُمكن أن يُشكّل الاختراق التكنولوجي الهندي نموذجاً يُحتذى به لدمج الممارسات المستدامة في أنظمة الطاقة، ويعتمد نجاح هذه الابتكارات على التعاون العالمي والاستثمار في التقنيات النظيفة.. فهل يُلهم نهج الهند الرائد دولًا أخرى لإعادة النظر في استراتيجياتها للطاقة وإعطاء الأولوية للتنمية المستدامة؟