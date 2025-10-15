استقرار الدولار مع رهان المستثمرين على خفض الفائدة الأمريكية

استقر الدولار في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، التي عززت توقعات خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وفقد الدولار بعض قيمته أمام الين والفرنك السويسري أمس الثلاثاء، في ظل تبادل الولايات المتحدة والصين التصريحات في نزاع محتدم بشأن الرسوم الجمركية.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بعد أن اقترحت الحكومة الفرنسية تعليق تعديلات على نظام التقاعد.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، عند 99.055 بحلول الساعة 0011 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وحافظ الدولار على استقراره أمام العملة اليابانية عند 151.80 يناً بعد انخفاضه 0.3 بالمئة أمس الثلاثاء. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار أمام الفرنك السويسري مسجلا 0.8013 فرنك بعد أن تراجع 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

واستقر اليورو عند 1.1606 دولار بعد أن ارتفع 0.3 بالمئة أمس.

وترك باول الباب مفتوحا أمام خفض أسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع السياسة النقدية يومي 28 و29 أكتوبر تشرين الأول، مشيرا إلى أن سوق العمل ما زالت تعاني من ضعف التوظيف وقلة تسريح العمالة، لكنه أوضح أن عدم إصدار البيانات الاقتصادية الرسمية بسبب إغلاق الحكومة لم يمنع صانعي السياسات من تقييم الأوضاع الاقتصادية، على الأقل في الوقت الحالي.

وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق تتوقع حاليا خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية هذا الشهر وخفضا آخر في ديسمبر كانون الأول، على أن يعقب ذلك ثلاثة تخفيضات أخرى في العام المقبل.