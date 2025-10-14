الهند تسرع المفاوضات مع أمريكا سعياً لاتفاق تجاري بحلول نوفمبر

تسرع الهند من وتيرة المفاوضات التجارية مع أمريكا، بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول الشهر المقبل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، رغم أن مشتريات نيودلهي من النفط الروسي لا تزال تشكل نقطة خلاف رئيسية.

قال الأشخاص، إن نيودلهي تعمل على خطة تكون مقبولة للطرفين، لمعالجة هذه المسألة، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية الأمر، دون أن يقدموا مزيداً من التفاصيل.

وأضاف الأشخاص أن معظم القضايا التجارية الأخرى بين البلدين تم حلها، ويزور وفد هندي أمريكا هذا الأسبوع لدفع المفاوضات التجارية قدماً، رغم الإغلاق الحكومي هناك.

ولم يصدر تعليق من وزارة التجارة والصناعة الهندية على طلب توضيح.

تفاؤل حذر

يبدي المسؤولون في نيودلهي تفاؤلاً حذراً بشأن تجدد الزخم في المحادثات، ويعتقدون أنه في حال استمرار الوتيرة الحالية، يمكن الانتهاء من المفاوضات بحلول نوفمبر، بحسب ما أفاد به الأشخاص المطلعون، وكان البلدان قد اتفقا في وقت سابق على إبرام اتفاق ثنائي بحلول الخريف.

المحادثات التجارية كانت توقفت بعد أن ضاعفت أمريكا الرسوم الجمركية على السلع الهندية لتصل إلى 50%، كونه إجراء عقابياً ضد مشتريات الهند من الطاقة الروسية، واستُؤنفت المفاوضات الشهر الماضي بعد أن أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتصالاً برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في عيد ميلاده، ما أسهم في تخفيف حدة التوترات بين الجانبين.

وفي تصريح له من مصر يوم الاثنين، وصف ترامب مودي بأنه «صديق جيد جداً»، واعتبر الهند «دولة عظيمة»، كما عبر مسؤولون أمريكيون آخرون في الأسابيع الماضية عن نبرة تفاؤلية بشأن العلاقات الثنائية.

كما التقى السفير الأمريكي الجديد لدى الهند، سيرجيو غور، رئيس الوزراء مودي الأسبوع الماضي، وكتب في منشور على منصة «إكس» إن «علاقة أمريكا بالهند ستزداد قوة في الأشهر المقبلة!».

تنازلات هندية

منذ الشهر الماضي اجتمعت فرق التفاوض من كلا البلدين مرتين، الأولى بزيارة وفد أمريكيلنيودلهي ليوم واحد، تلتها زيارة إلى واشنطن، برئاسة وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال.

بعد الاجتماعات وصف الجانبان المحادثات بأنها كانت «إيجابية»، واتفقا على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق.

قدمت الهند بعض التنازلات خلال المحادثات، من بينها تخفيف القيود على استيراد الذرة المعدلة وراثياً، وعرض شراء مزيد من السلع الدفاعية والطاقة من أمريكا، حسبما أفادت «بلومبرغ».