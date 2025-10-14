أرباح إريكسون تقفز 191% في الربع الثالث

أعلنت شركة إريكسون السويدية للاتصالات، الثلاثاء، تسجيل ارتفاع حاد في أرباح الربع الثالث، ويرجع ذلك إلى مكاسب رأس المال من بيع شركة ايكون اكتف حتى مع انخفاض صافي المبيعات،

وارتفع صافي الدخل بنسبة 191% ليصل إلى 11.3 مليار كرونة سويدية (1.2 مليار دولار) مقارنة بـ 3.88 مليارات كرونة منذ عام، في حين ارتفعت الإيرادات للسهم بنسبة 192% لتصل إلى 3.33 كرونة مقارنة بـ 1.14 كرونة العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات قبل حساب الضرائب والفائدة وضريبة الاستهلاك بنسبة 150% لتصل إلى 15.52 مليار كرونة.

وانخفض صافي المبيعات بنسبة 9% ليصل إلى 56.24 مليار كرونة مقارنة بـ 61.79 مليار كرونة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.