العملات المشفرة تفقد 150 مليار دولار.. والبتكوين دون 112 ألف

واصلت العملات المشفرة تراجعها بعد جولة تصفية تاريخية أدت إلى موجة بيع حادة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

هبط سعر بتكوين، أكبر الأصول الرقمية من حيث القيمة السوقية، بنسبة وصلت إلى 3.75% لتتداول عند نحو 111.500 دولار صباح الثلاثاء في لندن، بينما تراجعت إيثريوم بنسبة 7.5% لتُتداول دون مستوى 4000 دولار، وفق بيانات جمعتها بلومبرغ. وغرقت العملات الأصغر والأكثر تقلباً بشكل أعمق، ما أدى إلى تراجع إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة بأكثر من 150 مليار دولار خلال 24 ساعة، بحسب بيانات «كوين غيكو».

كما تراجعت عملة دوجكوين بنسبة 7.77% واكس آر بي 6.18% وسولانا 5.6%.

جاء هذا التراجع مع فرض الصين قيوداً على الوحدات الأمريكية التابعة لشركة «هانوا أوشن»، إحدى أكبر شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية، وذلك في خطوة انتقامية من الإجراءات الأمريكية ضد قطاع الشحن الصيني.

وفي وقت سابق، جرت تصفية مراكز ممولة بالديون في العملات المشفرة تبلغ قيمتها نحو 19 مليار دولار في موجة بيع قاسية بدأت في 10 أكتوبر، بعدما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بفرض رسوم جمركية أشدّ رداً على ضوابط التصدير الجديدة.

كانت أسواق الأصول الرقمية قد شهدت انتعاشاً مؤقتاً يوم الإثنين قلص بعض الخسائر، إلا أن معظم العملات المشفرة الرئيسية عادت الآن إلى مسار الهبوط.

ومثلت موجة البيع خلال عطلة نهاية الأسبوع إعادة ضبط جذرية لسوق العملات المشفرة، حيث سحب المستثمرون 756 مليون دولار من صناديق المؤشرات المتداولة في الولايات المتحدة المرتبطة ببتكوين وإيثريوم يوم الإثنين، ما يسلط الضوء على حالة القلق السائدة بين المتداولين.

قالت شركة التحليلات «غلاسنود» في مذكرة: «تدخل السوق الآن مرحلة إعادة تمركز تتسم بالحذر المتجدد، وانتقاء المخاطر، وإعادة بناء الثقة بطريقة أكثر تروياً في كل من الأسواق الفورية وأسواق المشتقات».