«الإمارات دبي الوطني» يجري محادثات لشراء حصة في بنك آر.بي.إل الهندي

أفاد مصدران مطلعان بأن بنك الإمارات دبي الوطني يجري محادثات متقدمة لشراء حصة في بنك (آر.بي.إل) الهندي الخاص.

وقال أحد المصدرين إن البنك الذي مقره دبي يتطلع إلى الاستثمار في البنك الهندي من خلال تخصيص تفضيلي لأسهم وضمانات.

وأضاف المصدر أن الحصة الأولية قد تصل إلى 25 % .

وأحجم المصدران عن الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.

وكانت اثنتان من وسائل الإعلام المالية الهندية أول من أوردتا خبر المحادثات.

وأشارت بيانات البورصة الوطنية في الهند إلى أن القيمة السوقية لبنك آر.بي.إل تبلغ 177.28 مليار روبية ( نحو ملياري دولار) ويملكه عدد كبير من المساهمين الأفراد.

ويتطلع ثاني أكبر بنك في الإمارات من حيث قيمة الأصول إلى التوسع في الهند، وسبق أن أجرى محادثات لشراء حصة في بنك آي.دي.بي.آي المملوك للحكومة.

وكانت رويترز أفادت في يونيو بأن بنك الاحتياطي الهندي يدرس تغييرات محتملة في القواعد للسماح بتملك الأجانب حصصاً أكبر في البنوك الهندية، وسط اهتمام المشترين الأجانب وحاجة الهند إلى رأس مال طويل الأجل.

وبموجب اللوائح الحالية، يمكن للأجانب، بمن فيهم مستثمرو المحافظ، امتلاك ما يصل إلى 74 %، لكن المستثمر الأجنبي الاستراتيجي لا تتجاوز حصته 15 %.

وفي مايو ، منح بنك الاحتياطي الهندي استثناء للسماح لشركة (سوميتومو ميتسوي) المصرفية اليابانية بشراء حصة 20 % في بنك (يس). ووافقت مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية على الاستحواذ على حصة إضافية 4.2 % في سبتمبر.