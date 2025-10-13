اكتشاف حقل بحري جديد للغاز الطبيعي في الكويت

أعلنت شركة نفط الكويت، الاثنين، اكتشاف حقل بحري جديد للغاز الطبيعي، باسم (جزة)، مبينة أن نتائج الاختبارات الأولية له أظهرت أن طاقته الإنتاجية ستتجاوز 29 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز، وأكثر من خمسة آلاف برميل يومياً من المكثفات.

وقالت الشركة التابعة لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة للحكومة، في بيان، إن المساحة الأولية للحقل تقدر بنحو 40 كيلومتراً مربعاً، متوقعة احتواءه على نحو تريليون قدم مكعبة من الغاز، وأكثر من 120 مليون برميل من المكثفات، أي ما يعادل نحو 350 مليون برميل من المكافئ النفطي.

وزادت الكويت، العضو في منظمة أوبك وأحد كبار منتجي النفط، من وارداتها من الغاز الطبيعي في السنوات القليلة الماضية لتلبية الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء، لا سيما في فصل الصيف عندما يبلغ استخدام أجهزة التكييف ذروته.

كما تخطط مؤسسة البترول الكويتية لزيادة إنتاج الغاز المحلي ضمن استراتيجية تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للنفط والغاز.

وأوضح البيان أن المكمن يتميز بانخفاض نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون، وخلوه من غاز كبريتيد الهيدروجين والمياه المصاحبة، ما يجعله من الاكتشافات «النادرة بيئياً وتقنياً».

وأطلع وزير النفط والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أمير الكويت على الاكتشاف الجديد.

وهذا هو الاكتشاف الثالث في المنطقة البحرية التي بدأت الكويت التنقيب فيها في إطار استثمارها لتلبية الطلب على النفط في المستقبل، وتسلمت أول منصة حفر بحرية في منتصف 2022.

وأعلنت شركة نفط الكويت في يناير اكتشافاً تقدر احتياطاته بنحو 800 مليون برميل من النفط متوسط الكثافة و600 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز المصاحب في حقل الجليعة البحري بالمياه الإقليمية، وهو الكشف الثاني من نوعه.

وكان الكشف الأول في 2024 في حقل النوخذة البحري شرقي جزيرة فيلكا الكويتية، باحتياطي نفطي يقدر بنحو 3.2 مليار برميل نفط مكافئ.