0.3 % نمواً بعدد ركاب مطار هيثرو في 9 شهور

سجل عدد ركاب مطار هيثرو في لندن زيادة محدودة بنسبة 0.3% فقط حتى الآن هذا العام، نتيجة قيود الطاقة الاستيعابية التي يواجهها المطار.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مطار هيثرو، الأكثر ازدحاماً في المملكة المتحدة، أن 63.3 مليون راكب سافروا عبر صالاته الأربع بين يناير وسبتمبر، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ويشكل هذا زيادة بواقع 200 ألف راكب فقط مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في ظل استخدام مدرجي المطار الاثنين تقريباً بكامل طاقتهما الاستيعابية.

وأعلنت إدارة مطار هيثرو الأسبوع الماضي خططاً لإنشاء مدرج ثالث بطول كامل.

وأشارت إدارة المطار إلى أن ذلك سيمكنه من تشغيل 276 ألف رحلة إضافية سنوياً، لترتفع رحلاته من 480 ألف رحلة حالياً إلى 756 ألف رحلة.

وترى إدارة مطار هيثرو أن من الممكن تحقيق طموح الحكومة بالحصول على الموافقة على خطة بناء المدرج الجديد بحلول عام 2029، وتشغيله خلال عشر سنوات.

واقترحت إدارة المطار أن يتم تمويل التوسعة بمساهمة القطاع الخاص بتكلفة قدرها 21 مليار جنيه استرليني (28 مليار دولار)، لكن هناك مخاوف بشأن تأثير ذلك على تكاليف السفر التي يتحملها الركاب.