ألمانيا تسعى لخطة توفر 34 مليار يورو بحلول نهاية العام

أكد وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل أنه يهدف إلى التوصل إلى اتفاق سريع بين قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا بشأن خطة لتوفير مليارات اليورو اللازمة لموازنة الميزانية الاتحادية لعام 2027.

وفي حديثه لشبكة إيه.آر.دي يوم الأحد، قال كلينجبايل إنه يأمل أن تكون حزمة الإجراءات جاهزة بحلول مطلع العام.

وقال: "لقد بدأنا هذه العملية بالفعل".

وتابع الوزير، الذي يقود الحزب الشريك الأصغر في الائتلاف وهو الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إن الائتلاف يعتزم تقديم حزمة شاملة تحقق وفورات تقدر بحوالي 34 مليار يورو (5ر39 مليار دولار).

وشدد كلينجبايل على أنه يجب النظر إلى الحزمة على أنها عادلة. ومن المحتمل أن تمس الإجراءات الخدمات الاجتماعية والرعاية طويلة الأجل والمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية. وأضاف أن الخطة لن تنجح إلا إذا كانت الحكومة مستعدة أيضا لطلب المزيد من أصحاب الدخول الأعلى في ألمانيا.