الدولار يستقر مع تركيز الأسواق على توترات تجارية بين أمريكا والصين

تعافى الدولار الأمريكي بعد موجة بيع شهدها في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين إذ يأمل المستثمرون في أن تخفف واشنطن من حدة أحدث تصعيد للحرب التجارية مع بكين، في حين قوضت التطورات السياسية في فرنسا واليابان اليورو والين.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 99.002، معوضا بعض الخسائر التي تكبدها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على الصين.

وأدى ذلك إلى إحياء المخاوف من إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة في أبريل، مما أدى إلى موجة بيع في الأسهم والعملات الرقمية يوم الجمعة. وقال تيم كيليهر، رئيس قسم مبيعات العملات الأجنبية المؤسسية في بنك الكومنولث في أوكلاند "من المؤكد أن الوضع متوتر للغاية هناك".

وأضاف "إذا نظرت إلى الأمور المتعلقة بالولايات المتحدة والصين، فيبدو أن ترامب... خفف من لهجته"، مشيرا إلى قاعدة التداول التي تقول "ترامب دائما ما يتراجع".

ومقابل الين، سجل الدولار 151.985 ين، مرتفعا 0.5 بالمئة.

واستقر اليورو عند 1.1609 دولار، منخفضا 0.1 بالمئة، بعد أن أعلنت الرئاسة الفرنسية عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو أمس الأحد.

وتذبذبت أسواق العملات الرقمية بين المكاسب والخسائر بعد عمليات البيع الحادة التي شهدتها يوم الجمعة، إذ ارتفع سعر بتكوين في أحدث تداول 0.4 بالمئة إلى 115486.04 دولارا. وسجل الذهب رقما قياسيا جديدا بلغ 4059.30 دولارا أمريكيا، وارتفع في أحدث معاملات 0.8 بالمئة.

وجرى تداول اليوان في المعاملات الخارجية عند 7.137 يوان مقابل الدولار إذ ارتفع 0.1 بالمئة في المعاملات الآسيوية المبكرة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.6 بالمئة في المعاملات المبكرة ولامس 0.6513 دولار. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.57345 دولار

وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.33415 دولار.