تراجع صادرات الصين إلى أمريكا بنسبة 30% في سبتمبر

تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 30% تقريبا في سبتمبر الماضي مع انهيار الهدنة التجارية وتهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية أعلى، في حين زادت الصادرات الصينية ككل إلى أعلى مستوياتها منذ 6 أشهر.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة اليوم زيادة صادرات الصين إلى مختلف دول العالم بنسبة 3ر8% سنويا إلى 5ر328 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين. كما زاد معدل نمو الصادرات خلال سبتمبر/أيلول الماضي بشدة عن الشهر السابق الذي سجل 4ر4% سنويا.

في المقابل تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة للشهر السادس على التوالي. وكانت قد تراجعت في أغسطس بنسبة 33%.

وتبدو النظرة المستقبلية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين ضبابية مع انهيار الهدنة التجارية بينهما، وتبادل الجانبين فرض رسوم جمركية جديدة وإجراءات انتقامية أخرى.

وفي ظل ضغوط سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى حث شركات التصنيع على نقل مصانعها إلى الولايات المتحدة، توسع الصين أسواق منتجاتها في مناطق أخرى.