الذهب عند مستوى قياسي جديد مدعوماً بالطلب على الملاذ الآمن

ارتفع الذهب لمستوى قياسي جديد اليوم الاثنين مدعوما بالطلب على الملاذ الآمن وسط تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وصعدت الفضة أيضا لأعلى مستوى لها على الإطلاق.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4044.29 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02.53 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4059.30 دولارا في وقت سابق من الجلسة. ثم وصل إلى مستوى قياسي جديد عند 4073.89 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.6 بالمئة إلى 4062.50 دولارا.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة رسوما جمركية بنسبة مئة بالمئة على البضائع الصينية الواردة إلى بلاده وأعلن عن ضوابط جديدة على تصدير البرمجيات المهمة اعتبارا من الأول من نوفمبر ردا على قيود فرضتها الصين على عناصر أرضية نادرة ومعدات.

ودافعت بكين أمس الأحد عن القيود التي فرضتها وقالت إنها مبرَرة، دون أن تفرض رسوما إضافية على السلع الأمريكية.

وقال كايل رودا المحلل لدى كابيتال دوت كوم "إنه أمر مثير، لأن التطورات في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة كانت تدفع باتجاه تراجع الذهب، لكن الآن لدينا عودة ظهور المخاطر بسبب التوتر التجاري المحتدم بين الولايات المتحدة والصين".

وقفزت الفضة في المعاملات الفورية اثنين في المئة إلى مستوى قياسي بلغ 51.52 دولارا للأوقية، متأثرة بالعوامل ذاتها التي تحرك الذهب.

وارتفع الذهب الذي لا يدر عوائد 54 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن، مدفوعا بالمخاطر الجيوسياسية إلى جانب الشراء القوي من جانب البنوك المركزية وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والتوتر الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق بشكل شبه مؤكد خفض الفائدة 25 نقطة أساس في أكتوبر على أن يعقبها خفض مماثل في ديسمبر.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، يجتمع عدد من قادة العالم، بينهم ترامب، في مصر اليوم الاثنين لمناقشة خطط وقف إطلاق النار في غزة.

وارتفع البلاتين 2.6 بالمئة إلى 1628.80‭‭ ‬‬ دولارا، وزاد البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 1442.06 دولارا.