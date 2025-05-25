ارتفاع الوون الكوري إلى أعلى مستوى أمام الدولار في 7 أشهر

ارتفعت العملة المحلية الكورية الجنوبية (الوون) مقابل الدولار الأمريكي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر.

وطبقا لسوق الصرف الأجنبي في سول اليوم الأحد، بلغ سعر إغلاق الوون الكوري الجنوبي ألف و5ر366 نقطة مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات الليلة الماضية، حسب شبكة (كيه.بي.إس.وورلد) الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وفيما يتعلق بأسعار الإغلاق الليلة الماضية، يمثل ذلك أقوى سعر صرف منذ 16 أكتوبر العام الماضي، عندما سجل ألف و5ر364 وون مقابل الدولار.

يشار إلى أن الوون الكوري الجنوبي استعاد مستوياته التي سجلها آخر مرة، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في نوفمبر العام الماضي وأزمة الأحكام العرفية في ديسمبر.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت قيمة العملة المحلية بواقع 45ر2 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي، مما يجعلها ثاني أكبر عملة تحقق مكاسب، بين

العملات الرئيسية، بما في ذلك اليورو واليوان الصيني والدولار التايواني.