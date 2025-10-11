أمريكا.. 4 آلاف موظف اتحادي يواجهون خطر الإقالة خلال الإغلاق

أكد مكتب الميزانية في البيت الأبيض يوم الجمعة أنه قد يقيل أكثر من 4 آلاف موظف اتحادي خلال الإغلاق الحكومي.

وقال المكتب في دعوى قضائية إنه ستتم إقالة أكثر من 4 آلاف موظف، على الرغم من أنه أشار إلى أن وضع التمويل "غير مستقر ويتطور بسرعة".

ومن المنتظر أن تحدث عمليات الإقالة الأكبر في وزارة الخزانة، التي ستفقد أكثر من 1400 موظف ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية والتي ستفقد أكثر من 1100 موظف ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية التي ستشهد إقالة أكثر من 400 موظف.

ومن المقرر أن تقيل وزارات التجارة والتعليم والطاقة والأمن الداخلي ووكالة حماية البيئة مئات آخرين.

ولم يتضح على الفور البرامج المحددة التي ستتأثر بعمليات الإقالة.