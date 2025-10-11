النفط يتراجع مع تلاشي علاوة المخاطر

تراجعت أسعار النفط، أمس، بعد انخفاضها 1.6% في الجلسة السابقة إثر تلاشي علاوة مخاطر الحرب في السوق بعد موافقة إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة لإنهاء الحرب في غزة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً أو 0.4% إلى 64.98 دولاراً للبرميل خلال التعاملات وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتاً أو 0.3% إلى 61.31 دولاراً للبرميل.

ووقعت إسرائيل وحركة حماس اتفاقاً لوقف إطلاق النار أول من أمس، في إطار المرحلة الأولى من مبادرة اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفعت أسعار الخامين بنحو 0.7% بعد هبوطها الحاد الأسبوع الماضي.وسجلت الأسعار مكاسب بنحو 1% يوم الأربعاء بسبب تعثر إحراز تقدم اتفاق للسلام في أوكرانيا والذي يعني أن العقوبات المفروضة على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، قد تستمر.

وقال دانيال هاينز المحلل لدى (إيه.إن.زد) في مذكرة إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة كبيرة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين والتي زادت من احتمالات اضطراب إمدادات النفط.

وأضاف: «أعاد هذا (الاتفاق) التركيز إلى الفائض النفطي الوشيك، إذ تمضي أوبك قدماً في إلغاء تخفيضات الإنتاج». وخففت زيادة الإنتاج في نوفمبر التي أقرها تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء، والتي جاءت أقل من المتوقع يوم الأحد، من بعض المخاوف بشأن فائض المعروض.

وقال محللو (بي.إم.آي) في مذكرة: «لم تتحول توقعات الأسواق بزيادة حادة في إمدادات النفط الخام إلى انخفاض كبير في الأسعار». وأضافوا: «الزيادة الأحدث في الإنتاج أقل مما كان يخشى منه سابقاً، ما ساهم في ارتفاع طفيف في الأسعار خلال الأسبوع».

ويخشى المستثمرون أيضاً من أن إغلاق الحكومة الأمريكية لفترة طويلة يمكن أن يضعف الاقتصاد الأمريكي ويتسبب في أضرار للطلب على النفط.