نبوءة يوليو 2025 تثير الرعب في اليابان والصين

ألغى العديد من السياح رحلاتهم إلى اليابان بعد أن قدمت امرأة يطلق عليها اسم "بابا فانجا اليابان " تنبؤًا مرعبًا بكارثة من المقرر أن تضرب البلاد خلال شهرين فقط.

ومن المعروف أن بابا فانجا، العرافة البلغارية العمياء الشهيرة، اشتهرت بتنبؤاتها القاتمة والدقيقة، ورغم وفاتها عام 1996، تنبأت بأحداث عالمية غريبة، منها هجمات الحادي عشر من سبتمبر ووفاة الأميرة ديانا.

لكن عرافة اليابان ريو تاتسوكي، حذرت من أن "صدعاً سوف ينفتح تحت قاع البحر بين اليابان والفلبين، مما سيؤدي إلى تسونامي أمواج إلى الشاطئ يبلغ ارتفاعها ثلاثة أضعاف تلك التي سببها زلزال توهوكو "، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن .

أصدرت تاتسوكي في 1999 كتاباً بعنوان "المستقبل الذي رأيته" وفيه، شرحت بالتفصيل الرؤى الغريبة التي راودتها، والتي تحقق بعضها لاحقًا.

وفي عام 2021، أصدرت تاتسوكي نسخة محدثة من "المستقبل الذي رأيته" تضمنت التنبؤ بكارثة كبرى في منتصف عام 2025.

ومع اقتراب الموعد، بدأ العديد من المسافرين الذين حجزوا عطلاتهم إلى اليابان في شهر يوليو يترددون في تأجيل رحلاتهم أو إلغائها تمامًا.

وقال سي إن يوين، المدير الإداري لشركة WWPKG، وهي وكالة سفر مقرها هونج كونج ، إن الحجوزات إلى اليابان انخفضت إلى النصف خلال عطلة عيد الفصح.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​هذا المعدل بشكل أكبر خلال الشهرين المقبلين في الفترة التي تسبق تاريخ التنبؤ.

وكان السائحون من الصين وهونج كونج، وهما ثاني ورابع أكبر مصادر السياح لليابان على التوالي، هم الأكثر احتمالاً لإلغاء أو تأجيل خطط سفرهم إلى اليابان.

ما زاد من الأزمة تصريح سفارة الصين في طوكيو الذي أثار المخاوف حين أصدرت تحذيراً رسمياً للمواطنين الصينيين في أواخر أبريل لتوخي الحذر عند السفر أو الدراسة أو شراء العقارات في اليابان.

وامتد الذعر إلى أسواق أخرى بما في ذلك تايلاند وفيتنام، حيث غمرت توقعات تاتسوكي منصات وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة المسافرين من إعادة النظر في عطلاتهم إلى اليابان.

ومنذ ذلك الحين، حاول المسؤولون اليابانيون تهدئة حالة الذعر من خلال سلسلة من التصريحات الرسمية لطمأنة المسافرين بأن هذه مجرد "شائعات غير علمية".

وقال يوشيهيرو موراي حاكم محافظة مياجي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "سيكون الأمر بمثابة مشكلة كبيرة إذا كان انتشار الشائعات غير العلمية على وسائل التواصل الاجتماعي يؤثر على السياحة".

وحذر علماء النفس من اليابان وهونج كونج من كارثة ستقع في يوليو عام 2025، مما زاد من حالة الذعر عن غير قصد.

تنبؤ دقيق

من التنبؤات الدقيقة لتاتوسكي هو أن كارثة كبرى سوف تحدث في مارس 2011 وبالفعل في نفس الشهر ضرب اليابان زلزال مدمر بقوة 9.1 درجات وأمواج تسونامي في منطقة توهوكو الشمالية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 18 ألف شخص.

وقد حظي كتابها مؤخرًا باهتمام متجدد بعد أن اتضح أن عددًا من توقعاتها التي توصلت إليها في الماضي تعكس أحداثًا حقيقية في حياتها.

تزعم العرافة اليابانية أنها شاهدت صورًا لفريدي ميركوري، قائد فرقة كوين، وهو يموت فجأة في حلم في 24 نوفمبر 1976.

وبعد مرور 15 عامًا بالضبط، توفي المغني عن عمر ناهز 45 عامًا بسبب مضاعفات الإصابة بمرض الإيدز.

ويُعتقد أيضًا أنها تنبأت بوفاة الأميرة ديانا حيث ادعت تاتسوكي أنها رأت في حلمها امرأةً تقف في نهاية ممرٍّ في قصر. وبينما كانت تقف في النهاية، رأت صورةً لامرأةٍ شقراء تحمل طفلًا، تحمل اسم "ديانا".

وبعد خمس سنوات من ذلك اليوم، ادعت أنها رأت حلمًا آخر عن الأميرة حيث رأتها تموت في حادث السيارة.

وقالت إن أحلامها التنبؤية تأتي في فترة زمنية يمكن تقسيمها إلى خمسة.

وقد زُعم أيضًا أن تاتسوكي تنبأت بدقة بظهور جائحة كوفيد، حيث قالت في كتابها "بعد 25 عامًا، سيظهر فيروس غير معروف في عام 2020، وسيختفي بعد بلوغ ذروته في أبريل، ثم يظهر مرة أخرى بعد 10 سنوات".

وبما أن العديد من تنبؤاتها تحولت إلى حقيقة، فقد تمت مقارنة تاتسوكي بالعرافة البلغارية بابا فانجا.

كانت بابا فانجا، التي توفيت عن عمر يناهز 85 عامًا في عام 1996، عرافةً عمياء توفيت منذ ثلاثة عقود من الزمن.