تراجع مبيعات سيارات "بورشه" في الصين 29% خلال 9 أشهر

أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بورشه، الخميس، تراجعاً جديداً في مبيعاتها في الصين.

وقالت الشركة الموجود مقرها في مدينة شتوتجارت الألمانية إن مبيعاتها الإجمالية بلغت خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي 212.5 ألف سيارة بانخفاض نسبته 6% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه، بلغت مبيعات الشركة في الصين 32.2 ألف سيارة بانخفاض نسبته 26% سنوياً، في ظل الظروف غير المواتية للسوق واشتداد حدة المنافسة مع شركات سيارات صينية.

وحذر الرئيس التنفيذي لشركة بورشه أوليفر بلومه، من انهيار سوق المنتجات الفاخرة في الصين.

وأظهرت بيانات بورشه تراجعاً في مبيعاتها بألمانيا وباقي دول أوروبا، مع تحسن المبيعات في أمريكا الشمالية لتبلغ 64.4 ألف سيارة.

وتأثرت المبيعات بإقبال العملاء على شراء السيارات في الشهور الأولى من العام الحالي قبل دخول الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ.

كما سجلت شركة تصنيع السيارات زيادة في مبيعاتها بأسواق مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا واليابان وكوريا.

وقالت ماتياس بيكر، رئيس قسم المبيعات في بورشه، إن وتيرة مبيعات الشركة حافظت على قوتها نسبياً خلال العام الحالي.

وأضاف بيكر أن «هذا المستوى يتماشى مع توقعاتنا، لا سيما في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة»، متوقعاً استمرار بيئة السوق صعبة في المستقبل.

وشكلت السيارات الكهربائية كلياً حوالي 23% من إجمالي مبيعات بورشه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي.