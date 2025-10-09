الذهب يلتقط أنفاسه.. والفضة إلى مستوى قياسي

استقر الذهب، الخميس، فوق 4000 دولار للأوقية «الأونصة» مع تقييم المستثمرين لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، في وقت عززت فيه حالة الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية، وآمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية جاذبية المعدن النفيس.

وبلغت الفضة مستوى قياسياً مرتفعاً مدعومة بارتفاع قياسي في الذهب، وتزايد طلب المستثمرين، ونقص في المعروض.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4035.07 دولاراً للأوقية.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 في المئة إلى 4054.60 دولاراً.

وارتفعت أسعار الذهب فوق 4000 دولار للأوقية لأول مرة، الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4059.05 دولاراً.

وارتفع سعر الفضة 4 % ليصل إلى 50.80 دولاراً للأوقية، محققاً مكاسب تجاوزت 70 في المئة منذ بداية العام. واستفادت الفضة من نفس العوامل التي دعمت ارتفاع الذهب بالإضافة إلى شح المعروض في السوق الفورية.

وقال المحلل المستقل، روس نورمان: «الجانب اللافت في سوق الفضة هو أن صافي المراكز الطويلة ارتفع بشكل طفيف، ما يشير إلى أن هذا الصعود لا يستند إلى المضاربة، بل يعكس أسساً قوية تدعم ارتفاع الأسعار».

وقال نيكوس تزابوراس، الخبير المالي لدى منصة التداول ترادو: «يواجه ارتفاع الذهب مقاومة، إذ يسهم التقدم الدبلوماسي بغزة في تقليص تدفقات المستثمرين الباحثين عن الملاذات الآمنة، بينما يُضعف استمرار انتعاش الدولار الأمريكي من قوة المعدن النفيس سبائك، ما يجعله عرضة للتراجع».

وأضاف: «مع ذلك لا يزال الاتجاه الصعودي قائماً، ولا تزال الطريق نحو أعلى مستوياته التاريخية مفتوحة على مصراعيها».

وحقق المعدن الأصفر مكاسب تجاوزت 53 في المئة منذ بداية العام، وهو في طريقه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ أزمة النفط عام 1979.

في الوقت نفسه كشف محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي يومي 16 و17 سبتمبر الذي صدر، الأربعاء، أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي اتفقوا على أن المخاطر التي تهدد سوق العمل الأمريكية مرتفعة بما يكفي لتبرير خفض أسعار الفائدة، لكنهم لا يزالون يتوخون الحذر في ظل استمرار التضخم.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي تتوقع الأسواق خفضاً إضافياً لأسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل من أكتوبر وديسمبر.

وذكر بنك يو.بي.إس في مذكرة: «يسهم استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية في تعزيز تداول الذهب، إلى جانب تصاعد المخاوف المالية في اليابان وفرنسا في ظل التغييرات الأخيرة على صعيد القيادة السياسية».

وعادة ما يزدهر الذهب، الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وفي أوقات الضبابية الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاتين 0.1 في المئة إلى 1664.44 دولاراً، وصعد البلاديوم 2.1 في المئة إلى 1480.22 دولاراً، ليسجل أعلى مستوى له في أكثر من عامين.