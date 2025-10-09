تراجع أسعار الذهب بعد مسيرة صعود غير مسبوقة

تراجع الذهب اليوم الخميس وسط بيع المستثمرين لجني الأرباح بعد يوم من اختراق المعدن حاجز الأربعة آلاف دولار للأوقية (الأونصة) وتسجيله لمستوى قياسي مرتفع جديد نتيجة للضبابية الاقتصادية والجيوسياسية ووسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4021.99 دولارا للأوقية بحلول الساعة 0117 بتوقيت جرينتش بعدما سجل مستوى قياسيا عند 4059.05 دولارا أمس الأربعاء.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 بالمئة إلى 4042.60 دولارا.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق خفضا إضافيا لأسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل من أكتوبر وديسمبر 95 بالمئة و83 بالمئة على الترتيب.

وعادة ما يزدهر الذهب الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات الضبابية الاقتصادية.

وعانت الأسواق هذا الأسبوع من اضطرابات سياسية في اليابان وفرنسا إلى جانب الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة، مما زاد من إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

وقفز الذهب 54 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن بدعم من مشتريات البنوك المركزية ونمو الطلب على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب وضعف الدولار وتزايد إقبال المستثمرين الأفراد الذين يسعون إلى التحوط في ظل تصاعد التوتر التجاري والجيوسياسي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 48.91 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.57 دولارا أمس الأربعاء. وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1650.60 دولارا. وانخفض البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1435.25 دولارا.