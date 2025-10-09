النفط يتراجع بعد اتفاق غزة وتلاشي علاوة المخاطر في الشرق الأوسط

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد أن وافقت إسرائيل وحركة (حماس) على المرحلة الأولى من خطة لإنهاء الحرب في غزة مما أثر على علاوة مخاطر الحرب على النفط وجعل المستثمرين يتجهون للبيع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا أو 0.77 بالمئة إلى 65.74 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00.02 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتا أو 0.88 بالمئة إلى 62 دولارا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل وحماس توصلتا إلى اتفاق طال انتظاره لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن في إطار خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع الفلسطيني.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيدعو الحكومة للانعقاد اليوم الخميس للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار.

وظلت الحرب في غزة تقدم دعما لأسعار النفط إذ ظل المستثمرون يأخذون في اعتبارهم المخاطر المحتملة على إمدادات النفط العالمية إذا تطورت الحرب إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا.

وارتفعت الأسعار بنحو واحد بالمئة أمس الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في أسبوع بعد أن قيّم المستثمرون أن تعثر إحراز تقدم لإبرام اتفاق سلام لأوكرانيا من شأنه أن يبقي على العقوبات المفروضة على روسيا.