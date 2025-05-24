الاتحاد الأوروبي يتعهد بحماية مصالحه بعد تهديدات ترامب

دعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش إلى علاقات تجارية تقوم على "الاحترام المتبادل" بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية.

وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة اكس أن الاتحاد الأوروبي "مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين".

وكتب شيفتشوفيتش "التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات".

وأضاف "نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا".

وقال ترامب يوم أمس الجمعة إن المحادثات التجارية مع بروكسل "لا تؤدي إلى أي شيء" وأنه لذلك يريد رسوما جمركية بنسبة 50% على جميع واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو.

وأضاف ترامب في وقت لاحق في واشنطن "أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجددا، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا".