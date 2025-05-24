الاتحاد الأوروبي يدرس استبعاد أكثر من 20 بنكاً من نظام سويفت

يدرس الاتحاد الأوروبي استبعاد أكثر من 20 بنكا من نظام سويفت للمدفوعات الدولية، بالإضافة إلى خفض سقف سعر النفط الروسي وحظر خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم، كجزء من حزمة عقوبات جديدة، تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها ضد أوكرانيا.

وتتشاور المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء بشأن هذه الخطط، طبقا لمصادر على صلة بالأمر. وأضافت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب سرية المداولات أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن توقيت القيود المحتملة، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.

وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي دعم جميع الدول الأعضاء ويمكن أن تتغير قبل اقتراحها واعتمادها رسميا.

ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضا فرض حظر إضافي على المعاملات على حوالي 20 بنكا وفرض قيود تجارية جديدة بقيمة 5ر2 مليار يورو (84ر2 مليار دولار) في إطار سعيه إلى الحد بشكل أكبر من عائدات روسيا وقدرتها على الحصول على التكنولوجيا اللازمة لصنع أسلحة.