إيرادات قياسية لضريبة امتلاك الكلاب في ألمانيا

سجلت إيرادات الضريبة على امتلاك كلاب في ألمانيا مستوى قياسياً جديداً بلغ نحو 430 مليون يورو خلال عام 2024، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.

وأوضح المكتب أمس في فيسبادن أن هذا المبلغ يمثل زيادة 2.2 % مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى أن الإيرادات واصلت ارتفاعها بنحو 39 % مقارنة بعام 2014.

وإلى جانب الضرائب، أصبحت تكاليف تغذية الحيوانات الأليفة عبئاً إضافياً على أصحابها؛ حيث ارتفعت أسعار طعام الكلاب والقطط في المتوسط خلال عام 2024 بنسبة 2.3 % مقارنة بالعام السابق، وهي زيادة تفوق ارتفاع مؤشر الأسعار العام (2.2 %).

وبمقارنة الأسعار بعام 2020، يتضح أن أسعار طعام الكلاب والقطط ارتفعت بأكثر من الثلث (35.3 %)، بينما لم تتجاوز الزيادة في الأسعار العامة للمستهلكين خلال الفترة نفسها 19.3 %.