إندونيسيا تقدم حوافز لإنعاش الاقتصاد

تعتزم إندونيسيا خفض تكاليف النقل والكهرباء وتقديم حوافز أخرى في يونيو ويوليو في محاولة لتعزيز الإنفاق الأسري وإنعاش الاقتصاد.

وقالت وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية في بيان اليوم السبت إن الحكومة ستقدم خصومات على تذاكر القطارات والطائرات والعبارات خلال فترة العطلة المدرسية، بالإضافة إلى تخفيضات في رسوم الطرق السريعة تستهدف حوالي 110 ملايين سائق، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وستخفض الحكومة أيضا فواتير الكهرباء بواقع 50%، لـ3ر79 مليون أسرة وستزيد تخصيص مساعدات المواد الغذائية الأساسية لـ3ر18 مليون أسرة.

وسيتم زيادة الرواتب للعمال الذين يتقاضون أقل من 5ر3 ملايين روبية (215 دولارا أمريكيا) شهريا بالإضافة إلى المدرسين المتعاقدين.