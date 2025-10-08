اليابان تسجّل فائضاً في الحساب الجاري 3.776 تريليونات ين في أغسطس

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الأربعاء تسجيل الحساب الجاري لليابان فائضًا بقيمة 3.776 تريليون ين (24.76 مليار دولار) خلال أغسطس الماضي، بانخفاض نسبته 4.8% عن فائضاً في الشهر نفسه من العام الماضي.

كان محللون يتوقعون وصول فائضاً إلى 3.54 تريليونات ين مقابل 2.684 تريليون ين في يوليو.

جاء ذلك مع تراجع واردات اليابان خلال أغسطس بنسبة 6% سنويًا إلى 8.253 تريليونات ين، في حين زادت الصادرات بنسبة 0.4% سنويًا إلى 8.359 تريليونات ين، ليصل فائضاً الميزان التجاري إلى 105.9 مليار ين.

في المقابل، أظهر ميزان الحساب الرأسمالي لليابان عجزًا بقيمة 16.3 مليار ين خلال أغسطس، في حين وصل فائضاً الحساب المالي إلى 1.838 تريليون ين.