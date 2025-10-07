أغنى بستة أضعاف.. كنز ذهبي خفي يظهر في قلب منطقة غير مستكشفة

نجح فريق تنقيب في اكتشاف منجم للذهب أغنى بستة أضعاف من المناجم المفتوحة جنوب شرق سورينام.

كيف تم الوصول للكنز؟

أثناء عملية تنقيب اصطدمت شركة فاوندرز ميتالز، الكندية، بحاجز يبلغ 22.5 متراً، بتركيز 11.88 غراماً للطن من الذهب في موقع ماريا جيرالدا .

أُعلن عن هذا الاكتشاف في يونيو، وهو من البئر MG003 ، الذي حُفر في منطقة لم يسبق أن طُبقت عليها عمليات الاستكشاف الحديثة.

كانت العينات الأولية التي تم أخذها باستخدام المثقاب واعدة - حيث أظهرت أكثر من 50% من العينات تركيزًا يزيد على 0.1 غرام/طن من الذهب - إلا أن قلة توقعوا هذا المستوى من التمعدن.

ما إمكانيات الاكتشاف الجديد؟

في بيان رسمي صرح كولين بادجيت، الرئيس التنفيذي لشركة فاوندرز ميتالز، مؤكداً أن هذه البداية المتميزة للحفر في ماريا جيرالدا تُثبت صحة نهجنا". وأضاف: "تُظهر هذه النتائج إمكانات الاكتشاف الكبيرة الكامنة خارج المناطق الحالية المُحددة للموقع".

الذهب حيث تنكسر الصخور تماماً

فوفقاً للخرائط الهيكلية التي وضعها فينسنت كومبس، الجيولوجي في شركة Founders والمؤلف المشارك في دراسة خضعت لمراجعة الأقران عام 2025 ، تقع ماريا جيرالدا في بيئة جيولوجية نادرة، حيث تلتقي أنظمة الذهب المستضافة بالتسلل والقص - داخل حزام مارويجين جرينستون ، أحد أقدم التكوينات في درع غيانا .

متى تشكل الحزام الذهبي؟

يتكون الحزام نفسه، الذي تشكل قبل أكثر من ملياري عام تركيبة هيكلية فريدة سمحت لعروق الكوارتز والسوائل الحاملة للذهب بالتسلل والتبلور.

و تكشف عمليات مسح الأشعة السينية التي أجراها الفريق أن عروق D2b في المرحلة المبكرة كانت بمثابة "مناطق تحضير" لتخصيب الذهب في وقت لاحق، حيث أصبحت أعناق البودان والميلونيتات المطوية مواقع ترسب رئيسية أثناء الطباعة الهشة اللاحقة.

ما أهمية الاكتشاف؟

يعد الاكتشاف ذو أهمية وطنية لسورينام، الدولة الصغيرة التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، والتي تعتمد بشكل رئيسي على التعدين والنفط، اللذين يشكلان نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي و90% من عائدات التصدير. ومن بين الاكتشافات الحديثة المهمة، يبرز حقل ماريا جيرالدا الذي يحمل أهمية وطنية كبيرة، ليس فقط لعائداته الاقتصادية، بل لإمكاناته في خلق فرص عمل وتعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، تواجه المشاريع تحديات لوجستية وبيئية كبيرة، نظراً لموقعها في غابات كثيفة مع أمطار غزيرة. الحكومة تركز على التعدين المسؤول، حماية التنوع البيولوجي، والتشاور مع المجتمعات المحلية قبل أي تطوير.

ما هي الخطط الاستراتيجية للمشروع؟

خصصت الشركة ميزانية لحفر 60 ألف متر في عام 2025، مما يُشير إلى أن الشركة تُخطط لاستراتيجية طويلة الأمد لكن على الجانب الآخر يحذر خبراء الصناعة من أن ثقباً واحداً لا يثبت وجود رواسب.