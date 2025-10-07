وظائف تُولد وأخرى تختفي.. الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل قطاع التكنولوجيا

يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل سوق العمل في قطاع التكنولوجيا حيث أظهرت بيانات جديدة من Indeed أهم الوظائف التي يحتاجها سوق العمل والأخرى الأقل طلباً.

سلطت البيانات الجديدة الضوء على عدم التوازن في مشهد المواهب التقنية والتأثير العميق للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل المهارات التي يحتاجها أصحاب العمل بشدة حيث تجذب العديد من الوظائف التقنية عدداً كبيراً من المتقدمين في مجالات مثل: الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات، وتطوير الذكاء الاصطناعي، بسبب نقص المهنيين المؤهلين وفق موقع بيزنيس انسايدر.

يُعيد الذكاء الاصطناعي التوليدي تشكيل المسارات المهنية، وقد حددت دراسة Indeed الوظائف التقنية الأكثر استبعادًا عندما عدّلت الشركات عملياتها لتبني الذكاء الاصطناعي التوليدي فكانت هذه الوظائف هي: مهندسو ومطورو البرمجيات، مهندسو ضمان الجودة، مديرو المنتجات، مديرو المشاريع.

ووجدت الدراسة أن الشركات أعادت تخصيص مواردها لأدوار تقنية جديدة أبرز مجالاتها الأمن السيبراني وتحليل البيانات وفرق الذكاء الاصطناعي.

أبرز الاتجاهات في سوق الوظائف التقنية كما يلي:

المجالات الأكثر طلباً: الذكاء الاصطناعي، بايثون، منصة جوجل السحابية، وعمليات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD).

تطور المهارات المطلوبة

أصبح التركيز على مجموعات المهارات التقنية المتكاملة أكثر من الأدوات الفردية؛ مثل بايثون مع التعلم الآلي وتحليل البيانات، وAWS مع DevOps وCI/CD.

تأثير الذكاء الاصطناعي

يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل أدوار المطورين لتشمل الهندسة السريعة، دمج الذكاء الاصطناعي، والنشر المسؤول، مع الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة.