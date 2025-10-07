ماسك يعين مصرفياً سابقاً لدى مورجان ستانلي مديراً مالياً لـ «إكس إيه آي»

عين الملياردير إيلون ماسك المصرفي السابق لدى «مورجان ستانلي» أنتوني أرمسترونغ مديراً مالياً جديداً لمجموعته المتخصصة في الذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي»، وفقاً لما ذكرته «فاينانشال تايمز» عن مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن أرمسترونغ سيقود العمليات المالية لكل من «إكس إيه آي» ومنصة التواصل الاجتماعي «إكس».

وبذلك يحل أرمسترونغ محل مايك ليبيراتوري الذي غادر شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة هذا العام إثر خلافات مع أعضاء من الدائرة المقربة من ماسك حول هيكل الشركة والأهداف المالية الطموحة.

وأضافت المصادر: إن أرمسترونغ برز كمساعد مقرب في السنوات الأخيرة، بما في ذلك خلال فترة عمل ماسك في واشنطن بإدارة كفاءة الحكومة.

يذكر أن ماسك أطلق «إكس إيه آي» في 2023 من أجل تحدي توجه شركات التكنولوجيا الكبرى نحو الذكاء الاصطناعي، متهماً قادة الصناعة بالرقابة المفرطة وتراخي معايير السلامة.