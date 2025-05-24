النفط يهبط وسط توقعات بزيادة إنتاج «أوبك+»

انخفضت أسعار النفط 1 %، أمس، وتتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ 3 أسابيع بعدما أوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 50 % على الاتحاد الأوروبي وتزايد التوقعات بأن يواصل تحالف «أوبك+» زيادة إنتاج الخام في يوليو.

وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتاً أو 1 % إلى 63.80 دولاراً ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 64 سنتاً أو 1.1 % إلى 60.56 دولاراً.

وانخفضت الأسعار للجلسة الرابعة على التوالي بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج من تحالف «أوبك+» ويتجه خاما برنت وغرب تكساس لتكبد خسائر أسبوعية 2.4 و3% على الترتيب. ويعقد تحالف «أوبك+» اجتماعات الأسبوع المقبل من المتوقع أن تسفر عن زيادة أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يومياً لشهر يوليو.