بنك اليابان يبقي على توقعاته الاقتصادية لأغلب المناطق

أبقى البنك المركزي الياباني على تقييمه الاقتصادي لثمانٍ من أصل تسع مناطق وخفض تقييم منطقة، بحسب تقريره الاقتصادي الإقليمي الربع سنوي الذي صدر الاثنين.

وفي التقرير ذكر البنك رأيه في توهوكو، وهوكوريكو، وكانتو-كوشينتسو، وتوكاي، وكينكي، وشوجوكو، وشيكوكو، وكيوشو-أوكيناوا

وقال البنك في بيان «أعلنت كل المناطق التسعة أن اقتصاداتها تعافت بشكل معتدل أو تحسنت أو تحسنت بشكل معتدل رغم تسجيل بعض الضعف جزئياً».

ولكن البنك خفض رأيه عن منطقة هوكايدو، مشيراً إلى أن اقتصادها يتحسن بشكل معتدل رغم ملاحظة بعض الضعف جزئياً.