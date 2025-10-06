الفلبين تمدد حظر استيراد الأرز حتى أبريل لدعم المزارعين المحليين

مددت الفلبين حظر واردات الأرز حتى أبريل المقبل، في خطوة تستهدف حماية المزارعين المحليين خلال موسم الحصاد، لكنها في الوقت نفسه قد تضغط على الأسعار العالمية.

وقال وزير الزراعة الفلبيني، «فرانسيسكو تيو لوريل جونيور»، خلال جلسة استماع في مجلس النواب، الاثنين، إن بلاده مددت القيود المفروضة منذ الأول من سبتمبر - التي كان من المقرر أن تستمر لمدة 60 يوماً فقط - حتى الربيع المقبل.

وأضاف وزير الزراعة أن بلاده ستسمح باستيراد الأرز لمدة شهر واحد فقط في يناير المقبل لتغطية احتياجات السوق المحلية، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبرج».

وأشار الوزير إلى أن الفلبين استوردت حتى نهاية سبتمبر نحو 3.5 ملايين طن من الأرز، أي بزيادة 800 ألف طن عن حاجة البلاد، فيما تُقدّر وزارة الزراعة الأمريكية أن تصل واردات الفلبين إلى نحو 5 ملايين طن خلال موسم 2025-2026.