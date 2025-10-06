تايلاند توافق على مشروع استثماري بـ 2.96 مليار بات لشركة هوما أبلاينس الصينية

وافق مجلس الاستثمار التايلندي على مشروع استثماري بقيمة 2.96 مليار بات تايلندي (92.5 مليون دولار) لشركة هوما آبلاينس تايلاند التابعة لشركة هوما آبلاينس الصينية لتصدير المبردات.

وقال مجلس الاستثمار التايلندي في بيان اليوم الاثنين: إن المشروع يتضمن إقامة أول مصنعين لشركة هوما في تايلاند بإقليم تشونبوري وستصل طاقتهما الإنتاجية معاً إلى أكثر من 1.7 مليون وحدة سنوياً بما فيها المبردات الذكية والمبردات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة ووحدات التجميد.

ونقلت كالة بلومبرج للأنباء عن بيان المجلس القول: إن إنتاج المصنعين مخصص بالكامل للتصدير وسيحققان معاً إيرادات تزيد على 12 مليار بات سنوياً. ومن المتوقع أن يوفر المصنعان بمجرد تشغيلهما بكل طاقتهما حوالي 3000 وظيفة للمهندسين والعمال.

وقال ناريت تيردستيراسوكدي أمين عام مجلس الاستثمار التايلندي في البيان إن «استثمار هوما يؤكد الاتجاه المتزايد للاستثمار من جانب شركات إنتاج الأجهزة الذكية والأجهزة المنزلية في تايلاند خلال السنوات الأخيرة».

وأشار المجلس إلى أن قائمة الشركات الصينية التي تستثمر في قطاع الأجهزة المنزلية بتايلاند خلال الشهور الأخيرة تضم مايديا وهينسيس وهاير التي فتحت مصانع لها في تايلاند خلال العام الحالي.