«تاتا كابيتال» تتلقى طلبات أكبر اكتتاب في الهند هذا العام بـ1.7 مليار دولار

تستعد شركة «تاتا كابيتال» (.Tata Capital Ltd) لبدء تلقي الطلبات في الطرح العام الأولي الذي قد يجمع ما يصل إلى 155 مليار روبية (1.7 مليار دولار)، ليكون أكبر طرح من نوعه في الهند هذا العام، ما يضع سوق الاكتتابات النشط في البلاد على طريق تسجيل شهر قياسي.

من المقرر أن يبدأ تداول أسهم بنك الظل في 13 أكتوبر، وتطرح الأسهم بسعر يتراوح بين 310 و326 روبية للسهم الواحد حتى يوم الأربعاء، ما يمنح الشركة تقييماً يصل إلى 1.4 تريليون روبية (15.7 مليار دولار). هذا من شأنه أن يجعل وحدة «تاتا غروب» (Tata Group) تتجاوز ضعف قيمة شركة «إتش دي بي فايننشال سيرفيسز» (.HDB Financial Services Ltd) التي طرحت أسهمها للاكتتاب في وقت سابق من هذا العام.

الاكتتابات في الهند

سيعقب طرح «تاتا» الاكتتاب العام الأولي لوحدة شركة «إل جي إلكترونيكس» (.LG Electronics Inc) في الهند في اليوم التالي، في صفقة أخرى تتجاوز قيمتها المليار دولار، في إشارة إلى تزايد الثقة بقدرة الطلب الاستثماري على استيعاب مثل هذه الإصدارات الضخمة رغم التحديات التي تواجه سوق الأسهم المحلية. وبوجه عام، قد ترتفع عائدات الاكتتابات العامة في الهند إلى مستوى قياسي في أكتوبر متجاوزة 5 مليارات دولار.

قال راغورام كيه، الشريك في شركة «يونيكوس كونسلتك» (Uniqus Consultech): «هناك الآن قدرة كافية لاستيعاب المعروض»، مضيفاً أن صناديق الاستثمار المشتركة تتدفق إليها الأموال عبر خطط الاستثمار الشهرية، ما يمنحها الثقة لمواصلة ضخ رؤوس الأموال.

يتضمن طرح «تاتا» بيع ما يصل إلى 475.8 مليون سهم جديد وقائم من قبل «تاتا كابيتال» وشركتها الأم ومؤسسة التمويل الدولية، وفقاً لنشرة الطرح.

بالنسبة للمستثمرين، تمثل صفقة «تاتا كابيتال» فرصة لامتلاك أسهم في وحدة الخدمات المالية التابعة لأحد أكبر وأعرق التكتلات في الهند، «تاتا غروب»، ومن المقرر أن تكون أكبر عملية اكتتاب في البلاد منذ الطرح القياسي لشركة «هيونداي موتور إنديا» (.Hyundai Motor India Ltd) بقيمة 3.3 مليارات دولار العام الماضي.

تأسست الشركة عام 2007، وتقدم مجموعة من المنتجات والخدمات المالية للعملاء الأفراد والشركات والمؤسسات. وبلغت أصولها المدارة 2.33 تريليون روبية حتى يونيو 2025، حيث تخدم 73 مليون عميل.

ترى شركة «آي سي آي سي آي دايركت ريسيرتش» (ICICI Direct Research) أن «تاتا كابيتال» تبدو جذابة بفضل نموذج أعمالها القوي الذي يركز على النمو المستدام، والمدعوم بمزيج أصول متنوع.

أرخص من منافسين

بحسب «إس بي آي سيكيوريتيز» (SBI Securities)، يمكن أن تظل أسهم «تاتا كابيتال» تمثل عند الحد الأعلى من النطاق السعري صفقة مغرية عند 3.4 مرات للقيمة الدفترية، ما يجعلها أرخص من منافسين مثل «باجاج فايننس» (.Bajaj Finance Ltd) و«شولاماندالام إنفستمنت آند فاينانس» (.Cholamandalam Investment and Finance Co) و«إتش دي بي فايننشال سيرفيسز» (.HDB Financial Services Ltd)، وفقاً لبيانات «بلومبرغ».

في الواقع، جرى تداول أسهم «تاتا كابيتال» أخيراً في السوق الموازية بأكثر من ضعف الحد الأعلى للنطاق السعري، وفقاً لشركة «إن كريد موني» (InCred Money).

على نطاق أوسع، تعزز اندفاعة الاكتتابات من الطموح الآخذ في النمو للشركات في واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، ومن وفرة رؤوس الأموال المحلية، والرغبة المتزايدة لدى ملايين المستثمرين الأفراد من أصحاب الدخل المرتفع في الاكتتابات الجديدة.

سوق الأسهم الهندية يفقد زخمه

استطاعت الشركات جمع التمويل رغم فقدان سوق الأسهم الهندية زخمه في عام 2025 بعد موجة صعود غير مسبوقة استمرت تسع سنوات، نتيجة المخاوف بشأن تباطؤ نمو الأرباح والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والهند.

بحسب بيانات «بلومبرغ»، بلغت عائدات الاكتتابات في الهند 11.2 مليار دولار مع نهاية الربع الثالث، ما جعلها رابع أكثر أسواق الاكتتابات نشاطاً في العالم هذا العام من حيث حجم التمويل، بعد الرقم القياسي البالغ 21 مليار دولار الذي سجلته في العام الماضي.

تتوقع شركات «جيه بي مورغان تشيس آند كو.» و«جيه إم فايننشال» (.JM Financial Ltd) و«كوتاك ماهيندرا كابيتال» (.Kotak Mahindra Capital Co) من بين شركات أخرى استمرار ازدهار السوق، مع تعزيز التفاؤل بفعل التغييرات التنظيمية. فقد عدلت الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في الهند الشهر الماضي القواعد لتسهيل طرح الشركات الخاصة الكبرى للاكتتاب العام، بينما خفف البنك المركزي أخيراً القيود على القروض الممنوحة للمستثمرين المشاركين في الطروحات العامة.