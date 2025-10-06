بوينغ ترفع إنتاج طائرة 737 ماكس إلى 42 وحدة شهرياً أكتوبر الجاري

توجه "بوينغ" مورديها إلى أن إنتاجها من طائرة "737 ماكس" قد يصل إلى 42 وحدة شهريًا في أكتوبر، وذلك حسبما نقل عن مصادر على دراية بالأمر.

كما تسعى صانعة الطائرات الأمريكية لزيادة وتيرة التصنيع مجددًا في أبريل، ومرة أخرى في أواخر العام المقبل، وربما تعزز هذه التغييرات التدريجية الإنتاج إلى حوالي 53 طائرة شهريًا بحلول نهاية 2026.

مما يعكس تفاؤل الشركة مع سعيها لاستعادة السيطرة على عمليات التصنيع وثقة إدارة الطيران الفيدرالية بعد أخطاء وحوادث أضرت بسمعتها.

وفي أواخر سبتمبر، ذكرت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن "بوينغ" تعمل على تطوير طائرة جديدة تحل محل "737 ماكس"، لكنها لا تزال في المراحل الأولية.