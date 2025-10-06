الأسهم الآسيوية تقفز لمستويات قياسية بقيادة اليابان

ارتفعت الأسهم الآسيوية إلى مستوى قياسي بقيادة اليابان، في حين واصل الذهب صعوده إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وتحرّكت "بتكوين" قرب ذروتها الأخيرة، مع رهان المستثمرين على أن السياسة النقدية الميسّرة، وتسارع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، ستعزّزان شهية المخاطرة.

قفز مؤشر "نيكاي 225" في اليابان بأكثر من 4.5% إلى مستوى غير مسبوق، بعد أن أصبحت النائبة المؤيدة للتحفيز ساناي تاكايشي في موقع يمهّد لتوليها رئاسة الوزراء المقبلة في البلاد.

وتراجع الين بنسبة 1.6% ليصل إلى 150 يناً مقابل الدولار، وهو مستوى يُراقب عن كثب، كما هبط إلى أدنى مستوى له على الإطلاق أمام اليورو، فيما تراجعت عوائد السندات اليابانية لأجل 40 عاماً بشكل حاد.

وسجّلت السندات اليابانية طويلة الأجل أكبر خسائرها منذ أشهر، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 14 نقطة أساس إلى 3.52%، وسط مخاوف من أن تاكايشي، التي تؤيد السياسات المالية والنقدية التيسيرية، قد تُقدِم على بيع المزيد من السندات الحكومية لتمويل تخفيضات ضريبية للأسر وتحفيز الاقتصاد.

تفاؤل بالسيولة العالمية

ارتفع الذهب فوق 3,900 دولار للأونصة، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً، ليواصل موجة صعوده التي ميّزت أسواق السلع هذا العام. كما سجّلت "بتكوين" مستوى قياسياً جديداً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وصعد النفط بعد أن اتفق "أوبك+" يوم الأحد على إعادة 137 ألف برميل يومياً فقط من الإمدادات المتوقفة، وهي وتيرة أبطأ من الزيادات التي أقرت في وقت سابق من السنة. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية.

تشير هذه التحركات إلى أن موجة الصعود في أسهم التكنولوجيا، المدفوعة بموجة الرهان على الذكاء الاصطناعي، تستعد لمواصلة المسيرة بعد توقف وجيز يوم الجمعة. ورغم أن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة حال دون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية، فإن متداولي عقود المبادلات ما زالوا واثقين من أن الاحتياطي الفيدرالي سيُقدم على خفض آخر لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في أكتوبر.

وقالت شارو تشانانا كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو ماركتس" بسنغافورة: "اليابان ذات السياسة التيسيرية تضيف مزيداً من السيولة العالمية وتدعم شهية المخاطرة بشكل عام. وطالما أن تجارة الفائدة اليابانية مستمرة، فذلك يمثّل أنباء إيجابية لأسواق الأسهم والائتمان حول العالم".

موجة الارتفاع

أدت موجة من الشراكات الجديدة وبلوغ تقييم شركة "أوبن إيه آي" صانعة "تشات جي بي تي"، نحو 500 مليار دولار إلى تعزيز أداء الأسهم. وواصلت المؤشرات العالمية تسجيل مستويات قياسية جديدة هذا العام، مدعومة بتفاؤل الذكاء الاصطناعي وتوقعات خفض أسعار الفائدة وصلابة أرباح الشركات.

وقال فرانك بنزيمرا، رئيس استراتيجية الأسهم الآسيوية في "سوسيتيه جنرال" بهونغ كونغ: "الظروف في الولايات المتحدة هي التي تقود هذه الأسواق معاً. فمجلس الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة في اقتصاد لا يعاني ركوداً، ومع وجود مخاطر تضخم صعودية. وهذا ينعكس إيجاباً على الأسهم الأميركية والذهب، وله تبعات على آسيا".

تاكايشي ترفع التوقعات

من المتوقع أن تصبح تاكايشي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان بعد فوزها برئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي يوم السبت. وبينما عزّز فوزها التوقعات بالنمو، أثار أيضاً مخاوف من زيادة في إصدارات السندات، مما يقلص احتمالات رفع بنك اليابان للفائدة هذا الشهر.

وقال غارفيلد رينولدز، رئيس فريق آسيا في "بلومبرغ ماركت لايف" إن "متداولي السندات اليابانية يتجهون نحو الآجال القصيرة في التعاملات المبكرة، مما يعكس توقعات بانحدار منحنى العائد استجابة لفوز تاكايشي في سباق قيادة الحزب الحاكم، مع رهان على أن البنك المركزي سيتراجع عن رفع الفائدة، وسط احتمال زيادة مبيعات السندات الحكومية".

ارتفاع أسهم الدفاع والتكنولوجيا في طوكيو

قفزت أسهم شركات تصنيع المعدات الدفاعية "كاواساكي" للصناعات الثقيلة، و"جابان ستيل ووركس"، و"آي إتش آي كورب" بنسبة تجاوزت 10% في مرحلة من تعاملات الإثنين، وسط موجة صعود قوية لأسهم الدفاع والتكنولوجيا، على خلفية توقعات بزيادة الإنفاق الحكومي.

وفي الولايات المتحدة، استمر الإغلاق الحكومي، بينما طلبت النقابات التي تمثل مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين من المحكمة منع أي عمليات فصل جماعي قد تقدم عليها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقد أدّى الإغلاق إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل بيانات الوظائف يوم الجمعة.

وكتب ديلين وو، استراتيجي في مجموعة "بيبرستون"، في مذكرة أن "التأثير الفوري على السوق لا يزال محدوداً، لكن استمرار الجمود المالي لفترة طويلة قد يعطّل موجة الصعود العامة ويرفع مستويات التقلب".

في الوقت نفسه، بدأت العقود الآجلة للسندات الفرنسية التعاملات الآسيوية على انخفاض، وسط مخاوف من احتمال انهيار الحكومة الفرنسية، بعد أن عيّن الرئيس إيمانويل ماكرون حكومة تكاد تكون مطابقة للتشكيلة السابقة.