أسعار النفط ترتفع 1% بعد إعلان أوبك+ عن زيادة أقل من المتوقع

ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، بعدما أعلن تحالف أوبك+ عن زيادة شهرية في الإنتاج أقل من المتوقع، مما قلص بعض المخاوف بشأن وفرة المعروض.

سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بمقدار 63 سنتا، أي بنسبة واحد بالمئة إلى 65.16 دولارا للبرميل بحلول الساعة 23:10 بتوقيت جرينتش، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.46 دولارا للبرميل بارتفاع قدره 58 سنتا، أي بنسبة واحد بالمئة أيضا.

وقالت المحللة المستقلة تينا تنج "قفزة الأسعار جاءت أساسا نتيجة قرار أوبك+ برفع الإنتاج بمقدار أقل من المتوقع الشهر المقبل، حيث كان الهدف التخفيف من تأثير التراجع الأخير في أسواق النفط".

وأضافت "ومع ذلك، من المرجح أن تظل أسعار النفط ضعيفة بسبب التوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة".

وأعلن تحالف أوبك+ أمس الأحد أنه سيرفع إنتاج النفط في نوفمبر 137 ألف برميل يوميا، وهي الزيادة المتواضعة نفسها التي أقدم عليها في أكتوبر وسط مخاوف مستمرة من وفرة وشيكة للمعروض.

وقبل الاجتماع، أفادت مصادر بأن روسيا كانت تدعو لزيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا لتجنب الضغط على الأسعار، في حين كانت السعودية تفضل زيادة مضاعفة أو ثلاثة أضعاف أو حتى أربعة أضعاف هذا الرقم لاستعادة حصتها في السوق بشكل أسرع.

وقال محللو بنك (إيه إن زد) في مذكرة اليوم الاثنين إن "قرار أوبك+ برفع الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا في نوفمبر قد يكون أمرا مقبولا في ظل تزايد تعطل الإمدادات نتيجة تشديد العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا وإيران".

وأضاف المحللون "في الوقت نفسه، واصلت أوكرانيا تكثيف هجماتها على المنشآت النفطية الروسية، مستهدفة مصفاة كيريشي، إحدى أكبر مصافي النفط في روسيا بطاقة معالجة سنوية تتجاوز 20 مليون طن".

وقال وزراء مالية مجموعة السبع الأسبوع الماضي إنهم سيتخذون خطوات لزيادة الضغط على روسيا من خلال استهداف الجهات التي تواصل شراء النفط الروسي وتسهيل التهرب من العقوبات، في إطار جهود لقطع عائدات روسيا بسبب حرب موسكو في أوكرانيا.