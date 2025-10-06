المؤشر نيكاي الياباني يرتفع إلى مستوى قياسي بعد فوز تاكايتشي

تجاوز المؤشر نيكاي الياباني مستوى 46000 نقطة لأول مرة اليوم الاثنين، بعد انتخاب ساناي تاكايتشي زعيمة جديدة للحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان، مما يمهد الطريق أمامها لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ البلاد.

صعد نيكاي 2.8 بالمئة إلى 47061.07 نقطة في بداية التعاملات، بينما سجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ارتفاعًا بنسبة 2.1 بالمئة.

وانخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل سنتين بمقدار خمس نقاط أساس إلى 0.89 بالمئة، مما يعكس توقعات بتأجيل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة. كما تراجع الين بأكثر من 1 بالمئة مقابل الدولار واليورو.

كانت تاكايتشي (64 عاما) تعتبر الأكثر تبنيا لسياسات التوسع المالي والنقدي بين خمسة مرشحين في سباق الحزب الديمقراطي الحر لخلافة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا.

وخلال الفترة السابقة لسباق الحزب، ظهر ما يُعرف باسم "تجارة تاكايتشي" والتي اعتمدت على الشراء في الأسهم والتوقع بانخفاض أسعار السندات الحكومية اليابانية، خاصة طويلة الأجل، تحسبا لفوز تاكايتشي التي تعد من أبرز مؤيدي سياسات التحفيز الاقتصادي التي انتهجها رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي.