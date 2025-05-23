تراجع معدل زيادة الرواتب في منطقة اليورو خلال الربع الأول

انخفض مؤشر رئيسي لمعدل زيادة الرواتب في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، مما يدعم تصريحات البنك المركزي الأوروبي أن التضخم سيصل قريبا لنسبة 2 % المستهدفة، ويؤيد دعوات خفض سعر الفائدة مجددا.

وأفادت ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة أن الرواتب التي تم التفاوض عليها ارتفعت بنسبة 4ر2 % في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسبما ذكر البنك المركزي الأوروبي.

وينخفض هذا المعدل عن نسبة 1ر4% التي تم تسجيلها في الربع الأخير من 2024 ويقل عن ذروة الزيادة في الرواتب التي تم تسجيلها في العام الماضي وبلغت 4ر5%.

وتدعم هذه البيانات فكرة أن ضغوط الأجور تهدأ، وسيترجم هذا في نهاية المطاف في صورة تراجع في معدل التضخم الرئيسي.

وارتفعت الأسعار في قطاع الخدمات، حيث تؤدي الرواتب دورا مهما، بنسبة 4 % في أبريل الماضي.