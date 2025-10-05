دو كوان.. المهندس الذي هز عالم العملات المشفرة

في عالم العملات الرقمية، حيث تُقاس الثروات بالدقائق والثقة بالابتكار، أصبح اسم دو كوان رمزا للنجاح الكبير والفشل المدوي في الوقت نفسه. هذا المهندس الكوري الجنوبي الشاب، مؤسس شركة Terraform Labs، لم يكن مجرد مبتكر، بل كان يُنظر إليه كملك العملات المشفرة، بعد أن نجح في جذب المستثمرين إلى مشروعه الطموح القائم على عملتي TerraUSD وLUNA، اللتين حققتا شهرة واسعة قبل انهيارهما المفاجئ.

ما بدأ كقصة نجاح تقني تحوّل بسرعة إلى أزمة عالمية، ألقت الضوء على هشاشة السوق الرقمي وأهمية الرقابة القانونية في عالم سريع التغير.

من عبقري مبتكر إلى شخصية مثيرة للجدل

ولد دو كوان في كوريا الجنوبية، ودرس علوم الحاسوب قبل أن يتخرج من جامعة مرموقة، ليبدأ مسيرته في مجال التكنولوجيا المالية. أسس Terraform Labs عام 2018 في سنغافورة، بهدف إنشاء نظام نقدي لامركزي (Decentralized) يعتمد على العملات الرقمية المستقرة، والتي يفترض أن تحافظ على قيمتها أمام الدولار الأمريكي. مع مرور الوقت، أصبحت عملتيه TerraUSD وLUNA من أكثر المشاريع متابعة في سوق الكريبتو، وجذبت ملايين المستثمرين من حول العالم، من الأفراد إلى المؤسسات الكبرى.

بفضل هذه الابتكارات، كان دو كوان يُنظر إليه كمهندس وعبقري تقني قادر على تحويل الأفكار الرقمية إلى مشاريع ذات قيمة مالية ضخمة، حتى أن وسائل الإعلام أطلقت عليه لقب "ملك العملات المشفرة". لكن ما بدا نجاحا مذهلا كان يختزن مخاطر كبيرة، إذ كشفت الأحداث اللاحقة عن ثغرات تصميمية وأخطاء استراتيجية جعلت المشروع معرضا للانهيار في أي لحظة.

الانهيار الكبير.. TerraUSD وLUNA

في مايو 2022، انهارت TerraUSD، وفقدت ارتباطها بالدولار الأمريكي تقريبا بالكامل، ما أدى إلى انهيار LUNA من أكثر من 120 دولارا إلى أجزاء من السنت. هذا الانهيار لم يكن مجرد فشل عملة رقمية واحدة، بل تسبب في زلزال اقتصادي في سوق العملات الرقمية، حيث تبخرت مليارات الدولارات، وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بما يقارب تريليون دولار، وفق تقرير لـ "BBC ".

عملية احتيال

وفقًا للسلطات الأمريكية، كان دو كوان مسؤولا عن "تدبير عملية احتيال على أوراق مالية مشفرة بمليارات الدولارات"، متهما بتضليل المستثمرين حول استقرار TerraUSD وكفاءة خوارزمية Terra Protocol. زُعم أن كوان قام في 2021 بترتيب شراء رموز رقمية بقيمة ملايين الدولارات سرا لاستعادة قيمة TerraUSD، مع إيهام المستثمرين بأن النظام البرمجي وحده كان السبب في ذلك.

القبض والاعتراف بالذنب

بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه في كوريا الجنوبية عام 2023، وألقي القبض عليه في الجبل الأسود وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

في محكمة نيويورك، أقر بالذنب في تهمتي الاحتيال المالي والتلاعب، ضمن صفقة قضائية تهدف إلى تحديد عقوبة لا تزيد عن 12 عاما، رغم أن القاضي أشار إلى إمكانية رفع العقوبة إلى 25 سنة.

وقال كوان أمام المحكمة: "في عام 2021، أدليت بتصريحات كاذبة ومضللة حول سبب استعادة TerraUSD لربطها بالدولار. ما فعلته كان خطأ وأريد أن أعتذر عن سلوكي". كما وافق على التنازل عن أصول بقيمة 19.3 مليون دولار، ودفع التعويضات للمستثمرين المتضررين.

وكان كوان قد أنكر في البداية تسع تهم تشمل الاحتيال على الأوراق المالية، الاحتيال الإلكتروني، والتآمر لغسل الأموال، والتي كانت ستعرضه لعقوبة محتملة تصل إلى 135 عاما، لكنه اختار لاحقا عدم الطعن في التهم، ليصبح الاعتراف بالذنب خطوة حاسمة نحو نهاية هذه الأزمة القانونية.

تداعيات الانهيار على سوق الكريبتو

أدى انهيار TerraUSD وLUNA إلى اهتزاز ثقة المستثمرين في العملات المستقرة الأخرى، وظهر تأثيره في مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) والبورصات الرقمية على مستوى العالم. وتؤكد هذه الأزمة الحاجة الماسة إلى تنظيم الأسواق الرقمية وتعزيز الرقابة على الابتكارات المالية، خصوصًا تلك التي تُسوق على أنها آمنة ومستقرة.

تود سنايدر، المشرف على تصفية Terraform Labs، أكد أن إقرار كوان بالذنب "يؤكد أهمية المساءلة في قطاع الأصول الرقمية"، مشيرًا إلى أن استرداد الأصول سيُنفذ بما يخدم مصالح المستثمرين المتضررين، وأن كل من ساهم في انهيار الشركة سيحاسب قانونيًا.

درس عالمي

قضية دو كوان أصبحت درسا تحذيريا عالميا لسوق العملات الرقمية، إذ أظهرت أن الابتكار لا يعفي من المسؤولية القانونية، وأن المشاريع المالية الرقمية بحاجة إلى رقابة صارمة لحماية المستثمرين. واليوم، يظل اسم "تيرا" محفورًا في ذاكرة السوق كرمز لتحذير المستثمرين، النجاح التقني وحده لا يكفي، والثقة والشفافية والرقابة القانونية عناصر لا يمكن الاستغناء عنها في عالم سريع التغير.