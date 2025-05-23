الصين تخفض الحدود القصوى على عوائد الإيداع

قالت ثلاثة مصادر مصرفية مطلعة اليوم الجمعة إن الصين خفضت الحدود القصوى لأسعار الفائدة على الودائع، وذلك في إطار سعي السلطات لحماية هوامش ربح البنوك وكبح الادخار.

وأضافت المصادر أن الهيئة التنظيمية الذاتية لأسعار الفائدة التابعة للبنك المركزي الصيني خفضت الحد الأقصى لأسعار الفائدة على الودائع التي يمكن للبنوك تقديمها لعملائها.

جاءت هذه الخطوة بعد أيام من خفض الصين المعدلات الأساسية لأسعار الإقراض، وخفض البنوك الحكومية أسعار الفائدة الأساسية على الودائع.

يعاني الاقتصاد الصيني من ضعف الاستهلاك وأزمة قائمة منذ فترة طويلة في قطاع العقارات وحرب تجارية مع الولايات المتحدة، مما يضغط على ربحية البنوك.