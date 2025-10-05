ليس المال ولا الذكاء.. الملياردير وارن بافيت يكشف عن السر الحقيقي وراء نجاحه





كشف الملياردير الأمريكي وارن بافيت، أحد أنجح المستثمرين في العالم، عن سرّ نجاحه المهني والشخصي، مؤكداً أن الزواج من "الشخص المناسب" كان أحد أهم قرارات حياته.

تولى وارن بافيت، إدارة شركة "بيركشاير هاثاواي" عام 1965 وحوّلها من مصنع نسيج متعثر إلى إمبراطورية استثمارية عملاقة.

أكد بافيت على أهم نقطتين في حياته ": الأولى عندما وُلد، والثانية عندما التقى بزوجته الراحلة سوزان، وأضاف: "ما حدث معي لم يكن ليحدث لولاها"وفق ايكونوميك تايم"



في حوار مع بيل غيتس عام 2017، شدد بافيت على أن اختيار الشريك هو أهم قرار في حياة أي شخص حيث قال: "ارتبط بأشخاص يشبهون من تتمنى أن تكونه، وأهمهم زوجتك. هذا سيغيّر مسار حياتك بالكامل."

ورغم واقعيته في النظر إلى العلاقات، أوضح في إحدى محاضراته الجامعية أن الزواج الناجح لا يعتمد على الذكاء أو الجمال أو الفكاهة، بل على التفاهم والقدرة على الاستمرار رغم العيوب.

قصة بافيت الشخصية عكست هذه القناعة؛ فبعد زواجه من سوزان عام 1952، بقيت علاقتهما وثيقة حتى وفاتها عام 2004، رغم انتقالها لاحقًا إلى سان فرانسيسكو وبدئها حياة مستقلة.

كانت هي من قدّمت له أستريد، التي أصبحت فيما بعد شريكته الثانية في الحياة، قائلة عنها في مقابلة عام 2004:

"أستريد روح طيبة، تجد سعادتها في العطاء. اتصلت بها وقلت: "اعتني بورن، أعدّي له الحساء وكوني بجانبه، لأنه لن ينجو وحده".

تُجسد قصة وارن بافيت مفهومه عن الشراكة الإنسانية قبل أن تكون عاطفية — شراكة تُلهم وتُعين، وتشكّل "نقطة التحول" في حياة أي إنسان.