نيكاي يرتفع بدعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية

ارتفع المؤشر نيكاي اليوم الجمعة بدعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع الين، لكنه لا يزال يتجه لخسارة أسبوعية.

وصعد نيكاي 0.5 بالمئة ليقلص خسائر استمرت خمسة أيام انخفض خلالها 1.6 بالمئة ليسجل أول تراجع أسبوعي في أكثر من شهر.

وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة ليسجل 2739.13 نقطة، لكنه أغلق الأسبوع على انخفاض 0.9 بالمئة.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في مختبر توكاي طوكيو للذكاء الاصطناعي "توقف ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مما عزز الإقبال على الأسهم اليابانية".

وأضاف "لكن المؤشر بحاجة إلى بعض المحفزات الجديدة كي يرتفع إلى مستويات أعلى في الأسبوع المقبل وما بعده".

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الليل بعد أن جذبت عمليات البيع الأخيرة بعض المشترين، ووصلت عوائد السندات لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوى لها في 19 شهرا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الدولار بعد خسائر مُني بها مؤخرا مما دفع الين إلى الانخفاض 0.4 بالمئة إلى 143.47 عقب صعوده لفترة وجيزة إلى 142.8 خلال الليل.

واستعاد المؤشر نيكاي خسائره بالكامل منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل، وقفز 25 بالمئة من أدنى مستوى له في السابع من أبريل ليبلغ ذروة قياسية في 13 مايو.

وقال تاكورو هاياشي رئيس قسم أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو للأوراق المالية "أصبح المستثمرون حذرين إزاء المكاسب الكبيرة وباعوا الأسهم، لكنهم اشتروا منها اليوم لأنهم شعروا بالارتياح عندما وصل المؤشر نيكاي لأعلى مستوى له".

وارتفع سهم شركة فاست ريتيلينج، المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.9 بالمئة.

وربح سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 0.3 بالمئة، وزاد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 0.5 بالمئة.

وارتفعت كل مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو، والبالغ عددها 33، باستثناء سبعة مع زيادة قطاع المعادن غير الحديدية 3.5 بالمئة ليسجل أفضل أداء بين القطاعات الفرعية.

وصعدت أسهم شركات تصنيع الكابلات، وهي مقياس لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، مع ارتفاع سهم فوجيكورا 4.9 بالمئة وسهم فوروكاوا إلكتريك 4.5 بالمئة.