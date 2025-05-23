المؤشر نيكاي الياباني يرتفع وسط انخفاض عوائد السندات الأمريكية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الين، إلا أن المؤشر يتجه لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع.

وصعد المؤشر نيكاي 0.8 بالمئة إلى 37280.84 بحلول فترة استراحة منتصف النهار، لكنه خسر 1.25 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.81 بالمئة إلى 2739.13، لكنه يتجه لإنهاء الأسبوع على تراجع 0.85 بالمئة.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الليلة الماضية بعد أن اجتذبت عمليات البيع في الآونة الأخيرة بعض المشترين الذين يتطلعون لاغتنام فرصة المستويات الأكثر جاذبية، ووصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوى لها في 19 شهرا في وقت سابق من الجلسة.

وارتد الدولار بعد خسائره في الفترة الماضية مما دفع الين إلى الانخفاض 0.27 بالمئة إلى 143.575.